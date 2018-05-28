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Doğu Karadeniz’de yeşeren yaylalara göç başladı
Doğu Karadeniz’de yeşeren yaylalara göç başladı
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneği sürüyor.
Seyahat 28 Mayıs 2018 - 09:43

Bu yıl da vatandaşlar köylerden küçük ve büyükbaşları ile birlikte yeşile bürünen yaylalara göç etmeye başladı.

k1Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor.

k2Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor.

k3Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.

k4Karadeniz’in doğal güzelliklerini barındıran Trabzon'un Tonya ilçesindeki yaylalara ilkbaharla birlikte göç etmeye başlayan yaylacılar renkli görüntüler oluşturuyor.

k5Yaylacılar, hayvanlarıyla yaklaşık 6 saatlik yolculuk yapıyor.

k6Yol boyunca su başlarında mola vererek hayvanlarının ihtiyaçlarını gideren yaylacılar, uzun süren yolculuğun ardından yaylalara ulaşıyor.

k7Rize'de de vatandaşların yayla göçü de başladı.

k8Hayvanları ve yükleri ile patika yollardan yürüyen vatandaşlar zorlu bir yolculukla yaylalara ulaşıyor.

k9Yayla evlerine yerleşen yaylacılar eylül ayına kadar burada kalıyor.

k10Bölgede yeşeren yaylalar da doğal güzellikleri ile görenleri büyülüyor.

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