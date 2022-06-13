Doğunun gizli denizi: Hazar

Elazığ’da sıcaklıkların artmasını fırsat bilen vatandaşlar, Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ne akın etti.

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Türkiye’de derinliği ile ilk sıralarda yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyıları sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü’nü tercih etti.

İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü’nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.

Batman’dan Hazar Gölü’ne giden Nedim Boğuş isimli vatandaş “Burası serinlemek için çok güzel bir yer. Herkesi Hazar Gölü’ne davet ediyorum. Batman’da sıcaklık 45 dereceye falan yakındı. Burası oraya göre biraz daha serin” dedi.

Havaların ısınmasıyla izin günlerinde arkadaşlarıyla Sivrice ilçesine gittiğini söyleyen vatandaşlardan Muhammet Orman da “İzin günümüzü burada yüzerek geçirmek istedik. Herkesin burayı görmesini isteriz. Hazar Gölü turizm açısından gayet güzel bir konumda” diye konuştu. (İHA)