‘Doğu’nun Ihlara Vadisi’ ziyaretçilerini ağırlıyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki 'Doğu'nun Ihlara Vadisi' olarak tanınan Murat Kanyonu, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve Doğu Anadolu bölgesinin en önemli akarsularından olan Murat Nehri'nin kaynağından başlayan Murat Kanyonu, kilometrelerce uzunluğu ve aşınma sonucu yamaçlarında oluşan basamak şeklindeki kayalıklarıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescillenen Murat Kanyonu'nun içinden geçen nehrin kenarında bulunan Millet Bahçesi ise, şehrin gürültüsünden sıkılan vatandaşlar için bir dinlenme noktası oluyor.

Ziyaretçilerden Ferhat Özmen, “Buraya geliş sebebim turizmde çok daha farklı yerleri görmek istememdir. Özellikle pandemiden sonra da doğanın kıymetini anladık. Bence burada doğayla olmak hiçbir tatile değişilmeyecek bir karar” dedi.

İstanbul’dan Diyadin’e giden ve Murat Kanyonu’nu ziyaret eden Melisa Karataş ise, “İstanbul’dan ailemle geldim. Gerçekten güzel bir doğa harikası ve ilk defa böyle bir şey gördüm. İnanılmaz güzel” diye konuştu. (İHA)