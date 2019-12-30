Dost canlısı insanlarıyla Celalabad

Celalabad, Kırgızistan'ın güneybatı tarafından Özbekistan'a komşu olan bir eyaletidir.

Celalabad şehri erkeklerinin yoğun dış göç verdiği bir şehir konumunda.

Bu şehirde yaşayan insanlar ekonomik durumlarının yetersizliğinden dolayı başta Rusya olmak üzere Kazakistan ve Türkiye’ye çalışmaya gidiyor.

Şehirde yaşayan birçok kadın eşlerinin gurbette çalışmaya gittiğini söylüyor.

Celalabad şehri ekonomik durumunun ötesinde yem yeşil bir tabiata sahip.

Şehir merkezi başta olmak üzere etrafa parklarla dolu bir yer.

Şehirde yaşayan insanlar pazar yerleri, parklar ve kafetaryalar da çalışarak geçimlerini sürdürüyor.



Göç etmeyen erkekler ise bulabildikleri işlerde çalışıyor.



İş bulamayanlar ise vakitlerini bilardo salonları ve satranç oynayarak geçiriyor.

Celalabad 1 milyon nüfusa sahip olmasına rağmen bu oranının yüzde 40’ını Özbekler oluşturmakta.



Bişkek ve Osh şehrinden sonra en büyük şehir olan Celalabad, Avrupalı ve Amerikalı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.



Kırgızistan’ın bu güzel şehri Celalabad tarihi dokusu ve yem yeşil güzelliğiyle görülecek şehirler arasında.