Tatil planlarınızı yapmaya başladıysanız veya yalnızca fotoğraf çekmek için keyifli bir seyahat planlıyorsanız fotoğraf arşivinizi genişletebileceğiniz ve eşsiz kareler yakalayabileceğiniz bir yere gitmek istemez misiniz? İşte doya doya manzara fotoğrafı çekebileceğiniz kentler listesi...

Slovenya – Bled Gölü

Hırvatistan'ın kuzeyinde, İtalya'nın da güneyinde bulunan Slovenya, doğası ve iyi korunan tarihi yapıları ile muhteşem manzara fotoğrafları çekebileceğiniz bir kent. Alpler'in sona erdiği noktada yer alan Bled Gölü ve yakınında yer alan Bohinj Gölü, Slovenya'yı ziyaret eden doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez yerleri arasındadır.

Bled Gölü'nün ortasında yer alan ve ufak bir adaya kurulmuş olan kilisenin yer aldığı manzarayı fotoğraflayabilir veya Adriyatik Denizi kıyısındaki Piran şehrinde de Ortaçağ mimarisinin doğa ile birlikteliğini fotoğraflayarak ölümsüzleştirebilirsiniz.

Yunanistan – Santorini

Avrupa'nın en fazla ziyaretçi alan noktalarından olan Santorini'de kadrajınızı hangi noktaya çevirirseniz harikalar yaratabileceğiniz doğal güzellikler sizleri bekliyor olacak. Beyaz evleri ve mavi kubbeli kiliseleriyle ünlü olan Santorini, ziyaretçilerine birbirinden güzel manzaralar sunan yerler arasında.

Seyahat ettiğiniz zaman otantik otellerinde konaklayabileceğiniz bu güzel Yunan adasını ziyaret ederseniz Oia Kalesi, Skaros Kayalıkları ve Anastasi Kilisesi gibi muhteşem yerleri de gezip görmelisiniz.

Hırvatistan – Dubrovnik

Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan fotoğraflık bir diğer adres Dubrovnik. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk tercih ettikleri bölgeler arasında bulunan Dubrovnik, fotoğraf çekmeyi sevenlere büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Gece hayatıyla da ön plana çıkmayı başaran Dubrovnik'i ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alması gerekiyor.

Şehir surları ve Lovrijenac Kalesi gibi bölgeleri gezerken çekebileceğiniz yüzlerce farklı fotoğraf alternatifiyle kendinizi her zamankinden daha mutlu hissedebilirsiniz.

İzlanda – Vik

Volkanik faaliyetlerin olduğu bölgeleri, lagünler ve gayzerleriyle adından sık sık söz ettiren İzlanda, doğal güzellikleriyle sizi bambaşka bir gezegende gibi hissettirebilir. Adanın güney kısmında yer alan bir köy olan Vik, şirin bir kasaba olması ve doğal güzellikleriyle fotoğrafçıların vazgeçilmez bölgeleri arasında yer alıyor.

Reynisfjara sahilinde yer alan, yerden yükselen simetrik kayalıkların görüntüsü son derece etkileyici. Seljalandsfoss, birbirinden özgün ve muhteşem fotoğraf kareleri yakalayabileceğiniz bir yer. Bu bölgeyi ziyaret ettiğiniz zaman yeşilliklerin ortasından akan bir şelale ile de karşılaşabilirsiniz. İ

Maldivler – Kuzey Ari Mercan Adası

Balayı destinasyonu olarak popüler bir hale gelen Maldivler'in Kuzey Ari Mercan Adası, aynı zamanda doğa ve manzara fotoğrafçıları için de tam bir cennet. Bembeyaz kumu, masmavi denizi ve büyüleyici atmosferiyle görenleri kendisine hayran bırakan bu ada, Maldivler'in 26 mercan adasından birisi.

Kuzey Ari Mercan Adası'nın en önemli özelliği Maldivler'in en iyi dalış noktalarından biri olması. Su altında çekim yapmak istiyorsanız, bu bölgeyi ziyaret ederek birbirinden eşsiz kareler yakalayabilirsiniz.

Vietnam – Ho Chi Minh City

Otantik kültürü ve eşsiz doğası ile dikkat çeken Vietnam, ziyaretçilere çok farklı bir seyahat deneyimi sunuyor. Özellikle Halong Bay'de yer alan kayalıkların arasında tekne turunuzu yaparken çekebileceğiniz fotoğraf sayesinde fotoğraf arşivinizi genişletebilirsiniz. Dünyanın en iyi yerleri arasında gösterilen Halong Bay'de kendinizi adeta büyüleyici bir masalın içerisinde hissetmeye başlayabilirsiniz.

Doğa yürüyüşü yapmayı sevenler için de Sapa bölgesinde harika fotoğraflar çekebilme olanağı bulunmakta. Mekong Delta'da çekebileceğiniz özgün fotoğrafların sayısını gördüğünüz zaman biraz şaşırabilirsiniz. İnce uzun kayalıklarda dolaşılan dev bir pazar olan bu bölge, fotoğraf tutkunlarının uğrak adresleri arasındadır.

Kaynak: Tatil Sepeti