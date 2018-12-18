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Dubai’nin en turistik aktivitesi çöl safarisi
Dubai’nin en turistik aktivitesi çöl safarisi
Turistik veya iş seyahati amaçlı Dubai'ye gidenlerin şehirde yaptığı aktivitelerin başında çöl safarisi geliyor.
Seyahat 18 Aralık 2018 - 10:28

Turizme yaptığı yatırımlarla özellikle turistler için ilginç bir destinasyon olmayı başaran Dubai, 4×4 jeeplerle veya atv (quad biking) araçlarla çölde bir sağa bir sola savrularak gezmek şeklinde özetleniyor.

d3Bir arabada genellikle sürücü dahil 6 kişi oluyor.

d9Kentte saatlerine ve kapsamına göre 3 farklı safari var.

d1Birincisi sabah 8-11 arası, ikincisi öğlen safarisi, üçüncüsü de akşamüstü safarisi.

d2Çöl safarisinde en renkli kısım ”dune bashing” denilen araç içinde bir sağa bir sola savrulunan kısımı.

d5Çöl safarisi için önceden yer ayırtmaya genellikle ihtiyaç olmuyor.

d8Safariyi ucuza getirmek isteyenler daha çok Dubai'deki fırsat sitelerini kullanarak önceden bilet alıyorlar.

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Son güncelleme: 10:29 - 18.12.2018
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