Dubai’nin en turistik aktivitesi çöl safarisi

Turistik veya iş seyahati amaçlı Dubai'ye gidenlerin şehirde yaptığı aktivitelerin başında çöl safarisi geliyor.

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Turizme yaptığı yatırımlarla özellikle turistler için ilginç bir destinasyon olmayı başaran Dubai, 4×4 jeeplerle veya atv (quad biking) araçlarla çölde bir sağa bir sola savrularak gezmek şeklinde özetleniyor.

Bir arabada genellikle sürücü dahil 6 kişi oluyor.

Kentte saatlerine ve kapsamına göre 3 farklı safari var.

Birincisi sabah 8-11 arası, ikincisi öğlen safarisi, üçüncüsü de akşamüstü safarisi.

Çöl safarisinde en renkli kısım ”dune bashing” denilen araç içinde bir sağa bir sola savrulunan kısımı.

Çöl safarisi için önceden yer ayırtmaya genellikle ihtiyaç olmuyor.

Safariyi ucuza getirmek isteyenler daha çok Dubai'deki fırsat sitelerini kullanarak önceden bilet alıyorlar.