Dumanlı Tabiat Parkı’nda kartpostallık manzaralar

Dumanlı Tabiat Parkı, yaz aylarında olduğu gibi kışın da doğal güzelliğini koruyor. Kar kalınlığının 45 santimetreyi bulduğu tabiat parkı havadan görüntülendi.

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Erzincan’ın Refahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Dumanlı Tabiat Parkı, önceki gün yağan karla muhteşem bir güzelliğe kavuştu.

Deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin metre olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkı yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğrarken, kışın da kar yağışı nedeniyle beyaz ve yeşile bürünerek doyumsuz bir görüntü ortaya çıktı.

Soğuk hava nedeniyle zaman zaman buzlanmanın meydana geldiği tabiat parkına giden yolda, Erzincan İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

“KIŞIN AYRI GÜZEL”

Bazı araç sürücüleri kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekerken Dumanlı Tabiat Parkı’nı ziyaret eden vatandaşlar, “Burası kışın da ayrı bir güzelliğe sahip. Karlar altındaki oksijen deposu çam ormanları görülmeye değer” dedi. (İHA)



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