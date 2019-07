Dünya çapında görülmesi gereken antik tapınak şehirleri

Özgürlük hissinin peşinden koşanlar bilir; gidilen her ülke, gezilen her şehir, görülen her antik kent insana bazı şeyler katar. Farklı kültürlere, yaşayış tarzlarına ve tarihsel birikimlere tanıklık etmek tarifi zor bir duygu durumudur. Antik şehirler ise ziyaretçilerini 21. yüzyıldan alıp tarihin önceki dönemlerine götürür. Dünyanın dört bir yanına dağılmış antik şehirlerin her biri, benzersiz ve eşsiz bir nitelik taşır. Elbette tüm antik tapınak şehirleri kusursuz‌ destinasyonlardır ancak bazıları bir adım öne çıkar. İşte bunlardan bazıları...