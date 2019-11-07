Dünya şehirlerinin isimleri nereden geliyor?

Şehirlerin isimleri o bölgenin tarihi ve efsaneleri ile ilgili birçok şey söylüyor. Bu yüzden dünyanın en çok rağbet gören şehirleri hakkında bilgi sahibi olmak için isimlerinin anlamlarını bilmek de fayda sağlıyor.

1. İstanbul



Dünya'nın en çok ilgi çeken şehirlerinden biri kuşkusuz İstanbul. Tarihte birçok medeniyeti cezbetmiş şehir Osmanlı döneminde birçok farklı isimle anılıyor. Bugün sahip olduğu İstanbul ismi ise Rumcada şehre doğru anlamına gelen Stinpolis kelimesinin bozulmuş bir versiyonu.

2. Bangkok



Bangkok şehrinin gerçek ismi Krung Thep ve yerel halkın çoğu Bangkok ismini bilmiyor. Bangkok ismi daha çok yabancılar tarafından kullanılıyor. Krung Thep “Melekler Şehri” anlamına gelirken, Bangkok “Yaban Eriklerinin Köyü” anlamını taşıyor.

3. Londra

Londra ismini şehrin simgesi olan Thames Nehri'nden alıyor. Kelt öncesi dilde “plew – nejd” kelimeleri geniş ve akan bir nehir anlamına geliyor. Antik dönemde bu kelimelerin birleşimi olan Plowondia kelimesi, rivayetlere göre Kelt döneminde Lowonidonjon ve Londinion şekline dönüşerek günümüze London şeklinde ulaşıyor.

4. Paris



Paris şehrinin ismi bu bölgenin eski sakinleri olan Parisii adıyla anılan Kelt kabilesinden geliyor. Kabileye adını veren Parisii kelimesinin kökeni ise Kelt – Galya dilindeki “parisio” kelimesi. “Parisio” çalışan insanlar ya da zanaatkarlar anlamına geliyor.

5. Tokyo

Tokyo şehrinin ismi diğer şehirler göz önüne alınınca oldukça yeni sayılabilir. İlk kurulduğu dönemler Edo adında bir köy olarak bilinen şehir, 1720'lerde 1 milyonu aşkın bir nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri oluyor. 1868 yılında resmi olarak “doğudaki başkent” anlamına gelen Tokyo ismini alıyor.

6. Berlin

Berlin şehrinin adının kökeni ile ilgili iki teori bulunuyor. Biri ayı anlamına gelen “bar” kelimesinin şehre adını vermesi. Bir diğeri ise Slav kökenli “berl” kelimesi. “Berl” bataklık anlamına geliyor. Bu da şehrin Spree Nehri kıyısındaki bataklık sahile kurulduğu düşünülünce kulağa anlamlı geliyor.

7. Lizbon

Portekiz'in başkenti Lizbon'un isminin kaynağı, şehrin sembolü olan limanı. Şehir Portekizcede “Lisboa” olarak adlandırılıyor. “Lisboa” kelimesinin kökeni ise “Alli Ubbo” yani “büyüleyici liman” kelimelerine dayanıyor.

8. Dubai

Turizmin en gözde şehirlerinden Dubai'nin isminin Arapçadan mı, yoksa Farsçadan mı geldiği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Tam anlamı bilinmese de Dubai kelimesinin kökeninin sürünmek anlamına gelen “daba” kelimesinden geldiği ya da para anlamı taşıdığı teoriler arasında.

9. Roma



Roma şehrinin isim kökeni hemen herkesçe bilinen Romulus ve Remus efsanesinde gizli. Dişi bir kurt tarafından emzirilen yetim ikiz kardeşler Romulus ve Remus kurtarıldıkları yerde bir şehir kurmaya karar veriyorlar. Çıkan bir kavgada Romulus, Remus'u öldürünce kurdukları bu şehre kardeşinin adını veriyor.

10. Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina şehrinin ismi de mitolojik bir karaktere dayanıyor. Bu karakter Yunan mitolojisinin tanrıçası Athena'dan başkası değil. Athena'nın bir dokunuşla zeytin ağaçlarının yerden çıkmasını sağladığı mite göre buradaki halk onu yönetici olarak seçiyor ve şehri onun ismiyle anıyor.

Kaynak: Tatil Sepeti