Dünya sokaklarından eşsiz lezzetler

Sokak yemekleri ve ayaküstü atıştırmalıklar, seyahat edenler için tam anlamıyla hayat kurtarıcı. Hem ziyaret edilen coğrafyanın yerel lezzetlerini tatmak, hem de gezerken günü bölmeden tatilin tadını çıkartmak isteyenler için işte dünyanın en ilginç sokak yiyecekleri...

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Tatilcilerin ziyaret ettikleri yerlerin kendine has lezzetlerini deneyimlemesi, en az seyahatin kendisi kadar heyecan verici. Yalnızca yeni coğrafyaları değil yeni tatları keşfetmek de seyahatin önemli bir parçası. Sokak yiyecekleri ve ayaküstü atıştırmalıklar, uzun yemek molaları vermek istemeyen tatilciler için hayat kurtarıcı oluyor. Seyahat severler bir yandan ziyaret ettikleri yerin sokaklarını arşınlarken bir yandan da yerel sokak lezzetlerinin tadını çıkarabiliyorlar…

Pastel de Nata – Portekiz

Portekiz'i ziyaret eden seyahat severler farklı bir lezzet arayışındaysa öncelikle şaraplarının, ardından sardalya gibi ülkeye özel balık çeşitlerinin tadına bakıyorlar. Oysa ki Portekizlilerin günlük hayatlarında atıştırmaktan vazgeçemedikleri meşhur tatlıları Pastel de Nata (diğer adıyla Pastel de Belem) çoğu zaman gözden kaçıyor.

Sokak satıcılarında ya da hemen her pastanede bulabileceğiniz bu minik tatlı, Belem bölgesinden çıkıp tüm ülkenin sevgilisi olmuş. Dışında milföy katmanları içinde ise krema bulunan bu yerel lezzet, küçük bir muffin görünümünde.

Ceviche – Peru

Güney Amerika'nın en çok turist çeken ülkelerinden olan Peru, bir nevi deniz mahsulleri salatası olan Ceviche ile ünlü. Yöresel meyvelerin suyunda muhafaza edilmiş çiğ balık ya da deniz ürünlerinin limon, soğan, acı biber, baharatlar ve kişnişle harmanlandığı bu ferahlatıcı yemeği Peru sokaklarında hemen her köşe başında bulabilirsiniz.

Ceviche ülkede öylesine seviliyor ki ona adanmış bir ulusal bayram bile var. Ceviche tüm Latin Amerika'da benimsenip sevildiğinden Meksika'dan El Salvador'a birçok farklı ülkede çeşitlerini tatmanız mümkün.

Arancini – İtalya

İtalyan mutfağı öylesine zengin ki, spagettinin, lazanyanın, pizzanın yanı sıra birçok sürpriz lezzetle dolu. Sokak satıcılarında ya da küçük lokantalarda tadabileceğiniz Arancini de bunlardan biri.

İtalyanların çiğ köftesi olarak da adlandırılan Arancini, bezelyeden tavuğa, mantardan, ete kadar birçok farklı malzemeyle doldurulan kızartılmış risotto köftelerinden oluşuyor. Küçük bir kapta yanında domates sosuyla servis edilen Sicilya kökenli Arancini'nin içine mozarella peyniri doldurulmuş safranlı ve parmesanlı risotto ile yapılanı ise tam bir lezzet şöleni.

Poutine – Kanada

Kanada'nın Quebec bölgesinden gelen ancak tüm ülkede çok sevilen lezzeti Poutine, aslında bir patates kızartması. Poutine'i klasik patates kızartmalarından ayıran en önemli özellik ise kızarmış patateslerle karıştırılan taze lor peyniri parçalarının üzerine esmer gravy peynirinin eritilerek dökülmesi.

Montreal gibi büyük şehirlerde gece eğlencelerinden çıktıktan sonra sokaktaki büfelere uğrayan yerel halk, Poutine yemeden evlerine dönmüyor.

Broodje Haring – Hollanda

Hollandalıların balıkçı köylerinden çıkan, sonrasına Amsterdam gibi büyük şehirlerde de yaygınlaşan geleneksel sokak sandviçi Broodje haring.

Seyyar satıcıların küçük arabalarında pek çok sokakta denk gelebileceğiniz Broodje haring, ekmek arasına yerleştirilen tuzlanmış çiğ ringa balığı, soğan, turşu ve yeşilliklerden oluşuyor. Bisiklet turuna mola vermek istediğinizde hızla ve keyifle tüketebileceğiniz bir lezzet.

Kottu Roti – Sri Lanka

Sri Lanka mutfağının en sevilen yiyeceklerinden olan Kottu Roti'ye en lüks restoranlardan sokak satıcılarına kadar hemen her yerde rastlamak mümkün. Bu geleneksel ve pratik yemek, roti adı verilen, doğranmış düz pide ekmeğine çok çeşitli sebzelerin ve köri soslu tavuk ya da et parçalarının karıştırılması ve birlikte pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Bunlara ilaveten ayrıca yumurta, soğan hatta modern versiyonunda peynir bile eklenebiliyor. Kottu Roti'nin hazırlanışında ise aşçının elindeki kaşıkla tencerenin kenarlarına vurarak sesler çıkarması ile adetten sayılıyor.



Halo Halo – Filipinler

Tropik coğrafyanın en keyifli tatil beldelerinden Filipinler'de seyahat ederken içinizi ferahlatacak, hararetinizi alacak bir şeyler arıyorsanız Halo Halo'yu mutlaka denemelisiniz. Yalnızca tadıyla değil rengarenk görüntüsüyle de keyif veren bu yerel lezzet, meyveli, buzlu, dondurmalı bir tatlı.

Tatlandırılmış fasulye, Hindistan cevizi, Sago palmiyesinden yapılan nişasta ve Gulaman adı verilen deniz yosunu karışımından oluşan Halo-Halo, üzerindeki dondurmayla farklı tatlar arayanlar için kaçırılmaması gereken bir lezzet.

Kaynak: Tatil sepeti