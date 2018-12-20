Dünyaca ünlü büyüleyici bahçeler

Kışı yavaşça arkada bırakıp bahara hazırlandığımız şu günlerde, kendinizi bir masalda yaşıyor gibi hissedip keyif yapabileceğiniz bahçelere yolunuzu düşürmeye çalışabilirsiniz.

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İşte birbirinden güzel dünyaca ünlü 5 bahçe tasarımı:

San Casciano In Val Di Pesa, Toskana, İtalya

13. yüzyıldan günümüze ulaşmış olan Chianti Classico Rennaissance villası, tarihle günümüz arasında adeta bir köprü görevi görüyor. Önceleri rahibeler manastırı, yakın geçmişte ise ünlü Hollandalı ressam Karel Appel'in evi olan bu yer, 4.047 hektar üzerinde kurulmuş sakin ve deniz kenarı bir ortamda bulunuyor. Arazide birbiriyle bağlantısı bulunan birçok bahçe bulunuyor ve bu bahçeler ağaçlardan çitlerle birbirinden ayrılıyor. Bu göz alıcı bahçenin fiyatı ise 19.5 milyon dolar.

Great Neck, New York

New York'ta yer alan Great Neck, 3.2376 hektarlık araziye kurulan ve 3 rezidansın bahçesinin birleşiminden oluşuyor. Şehre oldukça yakın olan Great Neck, 3 tane harika su çeşmesi sayesinde ilgi odağı olmaya devam ediyor. Burayı satın almak isterseniz 100 milyon doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

Escarpment Estates, Kanada

Arthur P. Fishman tarafından dizayn edilen Fransız Köşkü, Canadian Rockies sıradağının doğusunda bulunuyor. Ziyaretçileri karşılayan antika su çeşmesi New Orleans'taki Katrina kasırgası sonrası açık artırmayla satın alınıp buraya getirilmiş. Yüzlerce gül çalılığı bulunan bahçeyi ve inanılmaz bir manzaraya sahip balkonu ziyaret ettiğinizde, gerçekten de dünya üzerinde daha etkileyici bir yer olamayacağını düşünüyorsunuz.

Emerald Lake Estate,Teksas

Teksas'ta bulun 74 hektarlık arazinin Akdeniz tarzı dizayn edilmiş evi çok gösterişli olmasa da, Japon bahçesi ve 5000'den fazla açelyanın bulunduğu botanik bahçesiyle gerçekten göz kamaştırıyor ve 18.7 milyon dolarlık fiyatıyla da dikkat çekiyor. Arazinin şu anki sahipleri, yerel bahçe kulüplerine ‘Açelya Yürüyüşü' adlı etkinlik için bahçelerini açıp her yıl sergiliyorlar.

The Abbotswood Estate, Gloucestershire, İngiltere

Bu İngiliz Bahçesi kadar sessiz ve sakin bir yer bulmanız oldukça zordur. Bu geleneksel mülk o kadar popüler ki, 2015 yılında David-Victoria Beckham çiftinin bu araziyi 38 milyon dolara satın alacaklarına dair dedikodular bile çıkmış, ancak bu gerçekleşmemiş. İçerisinde 13 çiftlik evi ve 1 kulübenin bulunduğu arazi, eşsiz bahçesiyle tanınıyor.