Dünyada en çok Yukatan’da üretilen ‘Agave Sisalina’ bitkisi

Dünyada en çok Yukatan’da üretilen ‘Agave Sisalina’ bitkisi

Amaryllidaceae familyasına ait olan “Agave Sisalina” bitkisinin ekstresinden elde edilen sisal lifleri aynı zamanda masaj; ciltteki sivilceler, egzama, varis, sedef, selülit gibi cilt hastalıklarına da çok faydalı ve sağlık sektöründe de kullanılıyor.

Sisal bitkisi sıcak ve nemli iklimde yetişiyor ve 7-8 yaşına geldiğinde lif üretimi için kullanılabiliyor.

Uzun, etli ve kın şeklindeki yaprakların % 80-85'i sudur. Taze yapraktan çürütme yöntemi ile % 3-4 kadar lif elde edilebilir.

Bir bitkiden 15-20 yıl boyunca ürün alınabilir.

Sisal lifleri birbirleri ile yapışık halde bulunan hücre demetleri şeklinde.

Lifte küçük gözenekler olduğundan nem çekme özelliği fazla.

Sağlamlığı ve tuzlu suya karşı dayanıklılığı oldukça fazla.

Bu nedenle; örme işlerinde, gemi halatlarında, tarımda ve denizcilikte bağlama malzemesi olarak da kullanılır.