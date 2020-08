Dünyada ilk 10 arasında: Çaltı Kanyonu

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 170 kilometre olan Divriği ilçesinde bulunan doğal güzellikler dikkat çekiyor. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası başta olmak üzere birçok önemli tarihi eserin bulunduğu ilçede, tarihi yapılar kadar doğal güzellikleri de hayran bırakıyor. Adeta dağların arasında saklı bir cenneti andıran Çaltı Kanyonu, belirli zamanlarda doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Çok az kişi tarafından bilinen kanyon, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor. Dünyanın ilk on kanyonundan biri olduğunu belirten Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, kanyonun eşsiz bir güzelliği olduğunu söyledi.



Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Çaltı Kanyonu’nun dünyadaki ilk on kanyondan bir tanesi olduğunu ifade ederek, “Bahsetmek olmaz yaşamak lazım. Burada eşsiz bir doğa var, insan eli değmemiş. Vahşi yaşam var, eşsiz bir güzellik var. Doğa var su var. Aşağı yukarı dünyadaki ilk on kanyondan bir tanesi. Her yer sanayileşti. Büyük şehirlerde insanlar artık boğulur hale geldi. Her tarafı beton yaptık, bina yaptık. Buradaki insanların büyük şehre gitmesi buraların daha bakir kalmasına yol açtı” diye konuştu.



“HUZUR BULMAK İSTEYEN BURAYI GÖRMELİ”

İlçede yaşayan Gazi Doğan, huzur bulmak isteyenlerin kanyonu mutlaka görmeleri gerektiğini söylerken, “Divriği'de Çaltı Çayı üzerinden geçen bir yer burası. İlk bakıldığı zaman korkutucu bir görüntüsü olsa bile insanların huzur bulacağı, çeşitli bitki ve hayvan çeşitlerinin bulunduğu güzel bir kanyondayız. Doğu ekspresi treni de buradan geçmektedir. Huzur bulmak ve doğayı tanımak istiyorlarsa burayı mutlaka görmelerini isteriz” dedi. İHA