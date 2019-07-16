Dünyadaki en görkemli 10 havalimanı

Havalimanları, özellikle sık seyahat edenlerin en çok vakit geçirdiği mekânlar arasında yer alıyor. Her geçen gün listeye bir yenisi eklenen havalimanlarının imkânları da büyüklüğü ölçüsünde değişiklik gösteriyor. Aktarmalı ya da rötarlı uçuşlarda havalimanlarında geçirilen zaman da daha fazla oluyor. Bu gibi durumlarda havalimanları, misafirlerine sunduğu özel imkânlarla dikkat çekiyor. İşte dekoru, alışveriş merkezleri, restoranları, kafeleri ve en önemlisi de büyüklüğü ile ön plana çıkan dünyanın en görkemli 10 havalimanı…

VANCOUVER – KANADA

Kozmopolit yapıya sahip bir Kanada şehri olan Vancouver'dan 12 kilometre uzakta yer alan Vancouver Havalimanı, yıl içinde yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet veriyor. 56 hava yolu şirketinin bulunduğu havaalanı, insanları ve işletmeleri dünyadaki 127'den fazla duraksız noktaya bağlıyor.

Kendine özgü dekoru, güler yüzlü personelleri ile ön plana çıkan işletme, belirli aralıklarla düzenlediği sanat sergileri ile de dikkat çekiyor. Havaalanının her bölgesinden ücretsiz Wi-Fi desteği ve ücretli bagaj saklama hizmeti de veriliyor.

DUBAİ ULUSLARARASI HAVALİMANI – DUBAİ

Dünyanın en çok tercih edilen turistik merkezlerinden biri olan Dubai'de bulunan Dubai Uluslararası Havalimanı, yolcu sayısı bakımından en işlek havalimanları arasında yer alıyor. Devasa büyüklüğü ile tüm dikkatleri üzerine toplayan havalimanının sunduğu hizmetler de misafirlerin beğenisini kazanıyor.

Pasaport kontrolüne girmeden önce başlayan ve tüm alana yayılan duty free mağazaları, gezi yolları, koşu parkurları, VIP salonları, cafe-restoranları ve hatta masaj salonlarının bile bulunduğu havalimanı, dünyanın en görkemli havalimanlarından biri olmayı hak ediyor.

KUALA LUMPUR ULUSLARARASI HAVALİMANI – MALEZYA

Malzeya'nın Sepang şehrinde kurulan Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı, başkent Kuala Lumpur'a 45 kilometre mesafede yer alıyor. Güneydoğu Asya'nın en işlek havalimanlarının başını çeken havaalanı, modern mimarisi ile dikkat çekiyor.

İki bölümden oluşan havalimanı içerisinde, küçük bir şelalenin aktığı ve kuşların cıvıldadığı küçük bir orman da bulunuyor. Son derece büyük bir alana yayılan havalimanında, terminaller arası geçiş için manyetik bir tren sistemi kullanılıyor.

PEKİN ULUSLARARASI HAVALİMANI – ÇİN

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Pekin Uluslararası Havalimanı, her yıl yaklaşık 78 milyon misafir ağırlıyor. İngiliz mimar Norman Foster tarafından tasarlanan havaalanı şık mimarisi ile dikkat çekiyor. Havalimanı binasının her iki yanında bulunan ejderha şekli ile şehrin simgesi haline gelen havalimanı, aerodinamik çatı yapısı ile ön plana çıkıyor.

Oldukça büyük bir alana yayılan havalimanının iç hat ve dış hat terminalleri arasında ulaşım küçük bir tren yardımıyla sağlanıyor. Ayrıca havalimanı içerisinde yer alan uyuma odaları ve suşi restoranları da alana ayrı bir hava katıyor.

SCHİPHOL HAVALİMANI – HOLLANDA

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a 17,5 kilometre mesafede yer alan Schiphol Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanları arasında bulunuyor.

Başlangıçta askeri hizmete yönelik olarak tasarlanan havaalanı, içindeki casino ve sanat müzesi ile dikkat çekiyor. Uçak rötar yaptığında ücretsiz yemek ikramı yapılan havalimanında, alışveriş için de oldukça fazla dükkân seçeneği sunuluyor.

MÜNİH HAVALİMANI – ALMANYA

Senede 25 milyon misafire ev sahipliği yapan Münih Havalimanı, Münih şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzakta yer alıyor. Avrupa'nın En İyi Havalimanı Ödülleri'ne sahip olan havaalanı, modern mimarinin en güzel örneklerini sergiliyor. Aktarmalı uçuşlarda yoğun olarak kullanılan limanın, etrafı camla çevrili modern çizgiye sahip sigara içme odaları bulunuyor.

INCHEON HAVALİMANI – GÜNEY KORE

Ülkenin en büyük havalimanı olan Incheon Uluslararası Havalimanı, Inchean şehri sınırları içerisinde yer alıyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'e 48 kilometre uzaklıkta bulunan havalimanı, 700 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Geleneksel çizgilerle modern mimarinin harmanlandığı havalimanı, temizlik konusundaki başarısı ile dünyanın en iyi hizmet veren havalimanlarından biri olarak tanınıyor.

Misafirlerine belirli zaman aralıklarla sıcak ve soğuk su ikramının yapıldığı alan, uzay üssünü andıran mimarisi ile dikkat çekiyor. 6 yıl üst üste “Dünyanın En İyi Havalimanı” ödülünü alan Incheon Uluslararası Havalimanı terminalleri arasında geçiş tren ile yapılıyor.

CHANGİ ULUSLARARASI HAVALİMANI – SİNGAPUR

Changi Uluslararası Havalimanı, Güneydoğu Asya'nın en büyük havalimanları arasında yerini alıyor. Sunduğu imkanlarla en eğlenceli havalimanlarından biri olan Changi Havalimanı, ücretsiz Wi-Fi yanında 600'ün üzerinde bilgisayarıyla da misafirlerine hizmet veriyor.

Uçağı rötar yapan ya da aktarmalı uçuşlar için bekleyen yolculara, alışveriş merkezleri ile sinema salonları gibi ayrıcalıklar sunan havalimanında; bambu bahçesi, orkide bahçesi, şelale, kelebek bahçesi de dikkat çekiyor. Alanda 5 saatin üzerinde beklemesi gereken yolculara ücretsiz Singapur turu da düzenleniyor.

HONG KONG ULUSLARARASI HAVALİMANI – HONG KONG

Kentin havalimanının yetersiz kalması nedeniyle 1998 yılında kullanıma açılan Hong Kong Uluslararası Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alıyor. Büyük bir kısmı denizin doldurulması suretiyle yapılan havalimanında transit geçişler de yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Havalimanı, terminalde bekleyen yolculara sunduğu hizmetlerle de dikkat çekiyor.

Yıllık 60 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan havalimanı, misafirlerine alışveriş ve restoranların yanı sıra golf sahasında aktiviteler, sinema ve ücretsiz playstation gibi hizmetler sunuyor. En iyi havalimanları sıralamasında dördüncü olan Hong Kong, geçen sene ağırladığı 59.9 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun onuncu havalimanı.

HEATHROW HAVALİMANI – İNGİLTERE

Yıllık 75 milyon yolcu ağırlayan Londra Heathrow Havalimanı, dünyanın en yoğun havalimanları arasında yerini alıyor. Londra şehir merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunan havalimanını, İngiltere'nin kıtalar arası uçuşlarında önemli rol oynuyor. 5 terminalli büyük bir binaya sahip olan havalimanında, terminaller arasında geçiş sağlayan uzun yürüme bantları bulunuyor.

Kaynak: Tatil Sepeti