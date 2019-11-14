Dünyadaki ilginç trafik kuralları ve ağır cezalar

Trafik kuralları günümüzde çoğu insanın ihlal ettiği kurallar olsa da işin aslında hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Yolda sağlanan düzen sayesinde hem sürücüler hem de yayalar güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar.

Trafik kurallarının çıkış zamanı eski Roma'ya dek uzanıyor. Bu konu hakkında biraz araştırma yaptığımız zaman ise görüyoruz ki, Avrupa ülkelerinde trafik kurallarına verilen önem ile Türkiye'deki sistem birbirinden oldukça farklı. İngiltere'de, ABD'de, Almanya'da, Fransa'da ve daha birçok yerde bu kurallara çok dikkat ediliyor ve cezaları da epey ağır.

Örneğin, Amerika'da kırmızı ışıkta geçme cezası 900 dolarken Türkiye'de 291 TL'dir. Fransa ve İngiltere'de ise 135 euro ve 60 sterlin olarak bilinir. ABD'de de emniyet kemeri takmama cezası 250 dolar, çocukların emniyet kemeri takmamasına ise daha önem verilerek cezası 599 dolar. Fransa ve İngiltere'de 135 Euro ve 500 pound'a kadar ceza kesilirken 2019 yılında Türkiye'de 134 TL olarak belirlenmiştir.

ABD'de telefonla konuşurken bir yandan araç sürerseniz bin dolar para cezası ödemek zorunda kalırsınız. Ayrıca ehliyetinize 3 yıl el koyulur.



Ehliyetsiz araç kullanmanın cezasına bakacak olursak; ABD'de 250 dolarken Almanya'da hapis ve para cezasına tabi tutuluyor. Ayrıca sadece kullananlar değil ehliyeti olmadığı halde o kişiye araç kullandıranlar da hapis ve para cezasına mahkûm ediliyor. Mahkemeden çıkan karara göre bu cezaların yanı sıra belki yıllarca belki de hayat boyu ehliyet alamama cezası veriliyor. İnsanların hayatlarını tehlikeye atmak en başta olmak üzere, farklı sebeplerden dolayı dava açılabiliyor.

Avrupa ülkelerinde trafik cezalarının ağır olmasının yanı sıra, okuduğumuzda bize tuhaf gelen trafik kuralları da mevcut. Günlük koşuşturmamız sırasında atladığımız veya bizim için önemsiz gibi duran şeyler farklı ülkelerde oldukça katı kurallar halinde uygulanabiliyor.



Örneğin; Kıbrıs'ta araç kullanırken ne olursa olsun bir şey yiyip içmek yasak. Çok susama ihtimaliniz karşısında bile bu geçerli bir sebep olarak kabul edilmiyor.

Almanya'da otobanda araç kullanırken benzininizin bitmesi yasak ve böyle bir durum olursa epey ağır cezalar uygulanıyor. Bu cezadan kaçmak için de tedbirli olmanız ve otobana girmeden deponuzu doldurmanız gerekiyor. Danimarka'da ise, her sürücünün aracına binmeden arabasının altına bakması gerekli. Arabanın altında davetsiz bir misafir olup olmadığına bakmak yasalarla zorunlu tutulmuştur.

İspanya'da aracın içinde gözlük bulundurmak sürücüler için zorunlu. Bunun nedeni ise gözlük kullanan bir şoför iseniz gözlüğünüze zarar gelmesi veya kaybolması halinde işinizi riske atmamalısınız. Japonya'da ise Türkiye’de hiç dikkat edilmeyen bir hareketin yapılması durumunda para cezası ödemek zorunda kalıyorsunuz. Eğer, su birikintisine hızlıca girip bir yayayı ıslatırsınız hiç nazik davranmış olmazsınız.

Kaynak: Tatil Sepeti