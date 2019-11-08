Dünyanın akın ettiği Pushkar Deve Fuarı

Hindistan geleneksel kültürünün birçok önemli unsurunu da taşıyan fuar için her yıl 50.000'den fazla deve Pushkar çöllerinde boy gösteriyor.

5 gün süren organizasyon, Kasım ve Aralık aylarına denk gelen Kartik Ayı'nın 11. günü (Kartik Ekadashi) ile 15. günü (Kartik Poornima) arası düzenleniyor.



Pushkar Deve Fuarı’nda; güzellik yarışmasından dans gösterilerine, geçit töreninden çeşitli müsabakalara kadar develer ile yapılan pek çok ilginç ve eğlenceli aktivite yer alıyor.

At ve deve gibi büyükbaş hayvanlar için eyer, eyer kamışı, boncuk, koşul ve deniz kabuğu gibi aksesuarlar; gümüşten yapılan ziynet eşyaları ve tekstil ürünleri, festival pazarlarında satılıyor.

Sadece yerli halkı değil dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda ziyaretçinin de katıldığı festivalin, ticari ve dini boyutu da ayrı bir öneme sahip.



Pushkar'ın; Badrinath, Puri, Rameswaram ve Dwarka bölgelerini de içeren 5 önemli hac merkezinden (dhams) biri olması, burayı kutsal bir yer statüsüne yükseltiyor.

Hinduizm dininin en önemli bayramlarından Poornima'nın yapıldığı Pushkar Gölü'nün de bu bölgede bulunması ve bayram zamanı ile son festival gününün çakışması; Pushkar Deve Fuarı’na ayrı bir manevi boyut katıyor.

Hinduizm inanışına göre; 330 milyon tanrının Pushkar Gölü'nü ziyaret ettiğine inanılan Kartika Poornima isimli bayramda, bölgeye gelen hacıların tanrılara adak adadığı belirtiliyor.