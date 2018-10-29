Dünyanın bisiklet başkentleri

Türkiye’de bisiklet kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Bazı şehirlerdeki bisiklet yolları da sporseverleri bu yöntem motive ediyor. Kimileri işine bisiklet ile gidip gelirken kimileri ise uzun bisiklet turları yaparak eşsiz deneyimler yaşıyor. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın bazı şehirleri ise bu konuda hayli yol almış durumda. Egzoz dumanından şehri temizlemek ve insanların daha sağlıklı yaşamasını sağlamak için bazı şehirlerde yüzlerce kilometrelik bisiklet yolları yapılıyor. Köprülere, otobanlara yapılabilecek yatırımlar bisiklet yollarına ayrılıyor ve halk da kullanım amaçlı teşvik ediliyor. İşte bisiklet tutkunlarının yaşamak isteyeceği şehirler...

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Amsterdam

Amsterdam, yaşadığı şehirde bisikleti ile işe rahatça gidip gelmek isteyenler için oldukça müsait bir ortam sunuyor. Gerçek bir bisiklet dostu olan şehirde neredeyse otomobilden çok bisiklet görüyorsunuz. Birçok araştırma da Avrupa'da ve dünyada bisiklet kullanımı açısından en uygun şehrin Amsterdam olduğunu ortaya koyuyor.

Şehirdeki trafiğin neredeyse tamamının bisiklet ile entegre olduğu şehirde yayaların da güvenliği düşünülüyor. Bu sebeple bisikletler için konulmuş hız sınırı levhaları da göze çarpıyor. Hal böyle olunca; bisiklet parkları, bisikletçiler ve sayısız aksesuar dükkanı ile Amsterdam bu konuda liste başını çekiyor.

Kopenhag

Bisiklet yolları ve kullanımı konusunda bir başka önemli şehir de Kopenhag. İleride adından daha da çok söz ettirecek olan Kopenhag‘da ilk bisiklet yolu 1910'da yapılmış. Şehirdeki bisiklet kültürü 100 yılı aşkın süredir korunuyor. Kopenhag'ta yaşayanların yarısından fazlası ulaşım aracı olarak bisiklet kullanıyor.

Yılın çoğu zamanında havanın karlı ve çamurlu olduğu bu kuzey şehrinde yaşayanlar, iklime rağmen bisiklet kullanmaya devam ediyor. Kopenhag yerel yetkilileri ve Danimarka hükümeti de hem altyapısal hem de kültürel teşvik için bisiklet konusundaki hizmetlerini giderek artırıyor. Şehirde polisler bile bisiklet kullanımının olumlu ilerleyip ilerlemediğini denetlemek için görevlendiriliyor.

Sevilla

İspanya'daki şehirler bisiklet kullanımı konusunda hala Danimarka ve Hollanda şehirleri kadar gelişmemiş olsa da Sevilla bu konuda umut vadediyor. Sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaştığı şehirde son birkaç yılda bisiklet kullanım oranı 11 kat artmış durumda.

Son yıllarda yapılan birbirine bağlı ve güvenli bisiklet yolları, şehir halkını bisiklet kullanımına teşvik ediyor. 80 kilometrelik bisiklet yolu ile başlayan yeni yatırımlar sonuç vermeye devam ediyor. Şehirdeki günlük bisiklet kullanıcısı sayısı yol öncesi 6.000 iken şimdilerde 70.000'lere yükselmiş durumda.

Antwerp

Belçika'nın bisiklet dostu şehri Antwerp uzun zamandır bu unvanını koruyor. Bisiklet ağını yalnızca merkeze değil civar mahallelere de taşıyarak şehrin tamamında bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanıyor. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için yalnızca bisiklet yolları yapmak yeterli olmuyor.

Belçikalı yöneticiler de bunu bildiği için geçici park yerleri ve modern askı sistemleri gibi hizmetleri de devreye sokuyor. Geniş ve korumalı bisiklet yollarının dışında araçtan arındırılmış köprüler de bisiklet kullanıcılarının sürüş deneyimini kolaylaştırıyor.

Bogota

Gelişmiş Avrupa şehirlerindeki örneklerin ardından Amerika kıtasındaki şehirler de bisiklete verdiği önemi artırmış gözüküyor. Trafikte de günlük hayatta da kaosun hüküm sürdüğü bir şehir olan Bogota, bu karmaşayı bir süredir bisiklet sayesinde geride bırakıyor. Kolombiya'nın trafik sıkışıklığı ile ünlü başkenti tıpkı İstanbul gibi bisikletin günlük hayatta çok fazla yer almadığı bir şehir olarak bilinse de bir süredir yapılan yatırımlar ile bu durum giderek değişiyor.

Otomobil ile yol almakta problem yaşayanların yavaş yavaş bisiklet kullanımını tercih ettiğini gören hükümet bu konuda yatırımlar yapmaya devam ediyor. Öyle ki 2013 yılı itibariyle Bogota'da 400 kilometrelik bisiklet yolu yapılmış. Bisikletler için kurulan istasyonlarda ise bisikletlerin her türlü eksiği giderilebiliyor. Ayrıca neredeyse her yerde bisikletler için park yeri bulunuyor.