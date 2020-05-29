Dünyanın corona virüsü günlüğü

Yasakların gevşetildiği İtalya’da halk sokakları doldurdu. Virüsün en fazla etkili olduğu Milano’da da etkilerinin azalmaya başlamasıyla birlikte insanlar daha çok sokağa çıkmaya başladı. Spor yapan, balık tutan, bisiklete binen İtalyanlar görüntülendi.

Katoliklerin dini merkezi Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı da sıkı önlemler altında yeniden halka açıldı. Sosyal mesafe kurallarına uymaları, maske takmaları zorunlu olan ziyaretçilerin sayısında da kısıtlamaya gidildi. Vatikan’ın koruyucuları olan İsviçreli Muhafizlar da geleneksel kostümlerine corona virüsü önlemi olarak taktıkları cerrahi maskeleri ekledi.

İtalya’da, Pompei Harabeleri de yeniden ziyarete açıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda ziyaretçilerin uyarıldığı Pompei’ye girecek kişi sayısında da kısıtlamalar uygulanıyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de, salgın ile mücadelede yasakların gevşetilmesinin ardından restoran ve kafeler yeniden açıldı. İşletmelerin sadece dükkan önündeki masalarda hizmet verdiği restoran ve kafelerde garsonlar koruyucu maskelerle çalışıyor.

Almanya’da müzeler de yeniden ziyarete açıldı. Sosyal mesafe kuralları gereği müzelere aynı anda alınan ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilirken, biletler de gişe yerine online olarak satılıyor.

Almanya’nın bazı eyaletlerinde kapalı tutulan spor salonları, önlemlerin gevşetilmesinin sonra Pazartesi günü yeniden açıldı. Hannover kentindeki spor salonu işletmecileri de spor aletlerini dezenfekte ederek ve aralarındaki sosyal mesafeyi yeniden düzenleyerek yeni kurallara göre işletmelerini hazır hale getirdi.

Yunanistan’da, aralarında başkent Atina’nın ünlü antik yapısı Akropolis’in de olduğu ören yerleri yeniden ziyarete açıldı.

Avusturya'nın Başkenti Viyena'da dünyaca ünlü Schonbrunn Bahçeleri, geçen hafta Cuma günü tekrar açılmasının ardından Avusturyalılar parkı ziyaret etmeye başladı.

Fransa’da, diş hekimleri de muayenehanelerinde hasta kabulüne başladı. Kullandıkları cerrahi maskelere ek olarak yüz kalkanı da takan diş hekimleri, kabul ettikleri günlük hasta sayısında da kısıtlama uyguluyor.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te restoran, kafe ve barlar yeniden açıldı. Masaların sosyal mesafe kuralına göre düzenlendiği işletmelerin dış mekanlarında hizmet verilirken, çalışanlara da maske takma zorunluluğu uygulanıyor.



PLAJLAR AÇILIYOR

İtalya'da plajlar açıldı. Ülkenin Adriyatik kıyısındaki Cervia bölgesinde plajlarda belirli bir mesafe alınarak, İtalyanlar güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı plajlarda da hazırlıkların sürdüğü görüldü.

Salgın önlemlerinde ikinci aşamaya geçen ülkelerden İspanya’da normal yaşama geçiş aşamalı olarak uygulanıyor. Ülkenin en büyük kentlerinden Barcelona’da da yasaklarının kalkmasının ardından plajları doldurmaya başlayan halk, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda polisler tarafından sıklıkla uyarılıyor.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Atlas Okyanusu kıyısındaki plajlara halk akın etti. Corona virüsü dolayısıyla Portekiz güvenlik güçlerinin önlem aldığı ve sosyal mesafe kurallarını uyguladığı kentte, virüs vakaları stabil olarak seyrediyor.

Yunanistan’da, önlemlerin gevşetilmesinin ardından açılan plajlar doldu. Şezlong ve plaj şemsiyesi kullanımının yasaklandığı plajlarda, yapılan tüm uyarılara rağmen, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenirken, çoğu kişinin plaj şemsiyesini beraberinde getirdiği görüldü.

İsrail’de de hayatı aşamalı olarak normale döndürme planları sürüyor. Başkent Tel Aviv’deki plajlar da bu kapsamda yeniden açıldı. Sıcak havanın da etkisiyle halk plajlara akın etti.

Fransa’nın tatil cennetlerinden Cannes kentinde yasakların kalkmasının ardından plajları doldurmaya başlayan halk, güneşlenip denize girdi, güzel havanın keyfini çıkardı.

Amerika’nın dünyaca ünlü Florida plajlarında ise, sosyal mesafeyi sağlayabilmek için yüzde 50 kullanım kısıtlaması kuralı getirildi.

İngiltere'nin Brighton şehrinde yer alan plaj, baharın son günleriyle birlikte corona virüsün de düşüş göstermeye başlaması sonrası kalabalıklaştı. Sıcak havayı fırsat bilen İngilizler, günü güneşlenip denize girerek geçirdi.

PARKLARDA SOSYAL MESAFE DÜZENİ

New York'ta Brooklyn'deki Domino Park'ta sosyal mesafe daireleri ile corona virüse karşı düzenlenen park dikkat çekiyor. Parkta daireler içinde kalan bölgeler halkın dinlenebileceği noktalar olarak belirlenirken, Brooklynlilerin kurallara uyduğu görüldü. Daire sisteminin New York'ta tüm parklarda uygulanması planlanıyor.

ABD'nin San Francisco şehrinde de parklara daireler çizildi. Corona virüsü önlemleri çerçevesinde sosyal mesafeyi koruma amaçlı çizilen dairelerin içinde dinlenip sohbet eden San Franciscolular, güzel günü dışarıda geçirdi.

İngiltere'de sosyal mesafe kuralları tüm ülke çapında güvenlik güçleri denetiminde uygulanmaya çalışılırken parklarda yaz erken geldi. Başkent Londra'daki Hyde Park’ta İngilizlerin sosyal mesafe kurallarını çok da dikkate almadan parklarda güneşlendiği görüldü.

Fransa’da uzun süredir boş kalan başkent Paris’in sembolü Eyfel Kulesi çevresi de, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerce dolduruldu.

PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK

Bangladeş'in başkenti Dakka'da kurulan günlük pazar, corona virüse rağmen dolu. İnsanların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı şehirde, güvenlik önlemlerinin de çok alınmadığı gözlendi.

Dünyanın en yoğun ülkelerinden olan Pakistan'da Karaçi sokakları ve caddelerinde keşmekeş sürüyor. Ülke genelinde virüs dolayısıyla acil durum ilan edilirken, güvenlik güçleri Pakistanlıları evde kalmaları konusunda iknaya çalışıyor.

