2021 yılında açıldığında dünyanın en büyüğü unvanını kazanacak olan Shangai Astronomi Müzesi, ışık testlerini tamamladı. Yörünge hareketine benzeyen bir mimariye sahip olan müzede yapay zeka destekli sanal gerçeklik deneyimlerinin yanı sıra astronomi kursları ve gözlem etkinlikleri de düzenlenecek.

Shangai'de yapımı devam eden ve tamamlandığında dünyanın en büyük astronomi müzesi unvanını kazanacak olan Shangai Astronomi Müzesi, ışık testlerini tamamladı. Resmi açılışı 2021'de yapılacak olan Shangai Astronomi Müzesi, ana bina ve peyzaj için aydınlatma sistemlerinin testini başarıyla tamamladı.

Pudong Yeni Bölgesi'nde bulunan 38 bin 154 metrekarelik tesis, bir ana yapıdan ve ay yüzeyinin ve gezegenlerin yüksek çözünürlüklü gözlemine izin veren teleskoplu gözlem merkezleri gibi diğer binalardan oluşuyor.

Müzenin mimarisi, yörünge hareketine benzeyen astronomik şekillere uygun olarak tasarlandı. Müzede ziyaretçilerin astronomi hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak için yapay zeka ile desteklenen artırılmış ve sanal gerçeklik içeren etkinlikler düzenlenecek.

Müzede izleyicilerin bilgiye erişmelerini ve çevrimiçi ve çevrimdışı kişiselleştirilmiş ziyaret deneyimlerinin tadını çıkarmasını sağlayan akıllı mekanlar da yer alacak. Ayrıca astronomi kursları, gözlem etkinlikleri gibi farklı seçeneklerle uzay hakkında bilgilendirici çalışmalar da yapılacak.