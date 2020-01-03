Dünyanın en büyük çiçeği Raflesya

Dünyanın en büyük çiçeği olarak bilinen Raflesya, Endonezya’da Batı Suamtra’da görüntülendi. Çok nadir ve alışılmışın dışında olan bu çiçek hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Çünkü çiçek hala gizemini koruyor.

Raflesya çiçeği, 1818 yılında bir doğa bilimci olan Joseph Arnold'ın ekibi tarafından Endonezya Yağmur Ormanları’nda bulunmuş. Boyutuna nazaran ömrü kısa olan bu bitkinin yaşam süresi 2 hafta.

Dünyada sadece Endonezya'nın Sumatra ve Borneo Adaları ve Tayland'daki Khao Sok Milli Parkı'nda görülüyor.

1 metreye kadar büyüyebilen Raflesya'nın ağırlığı ise 11 kilograma kadar çıkabiliyor.

Taç yapraklarının uzunluğu 1 metre civarında olan Raflesya, tohumu olmayan bir çiçek ve ağaçların kökleri üzerinde parazit olarak yeterli ısı ve suyu bulunca oluşuyor.