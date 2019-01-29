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Dünyanın en büyük festivali 1 aydır kutlanıyor
Dünyanın en büyük festivali 1 aydır kutlanıyor
Hindular, dünyanın en büyük dini ve kültürel festivali kabul edilen Kumbh Mela'ya devam ediyor.
Seyahat 29 Ocak 2019 - 09:53

Hindistan’ın Allahabad kentinde, festival kapsamındaki ritüeller sürüyor. Hindular, Kumbh Mela Festivali kapsamında, Allahabad’da gece ateşi yaktı.

mela112 yılda bir yapılan ve 2 ay sürecek festivale, 60 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor. Festival 1. ayını tamamladı.

mela3Sanskritçede “kumbha” kulpsuz, ağzı dar, kavanoz ya da güğüm; “mela” da toplanma, festival ya da panayır anlamına geliyor.

mela4Güğüm Festivali olarak çevrilen festival, kökeni Hindistan'da ilk nehir etkinliklerinin başladığı antik Vedik dönemine kadar gidiyor.

mela5Kaynağı Hint mitolojisi, Puranalar'da, Maharabata ve Ramayana destanlarında anlatılır, Hintlilerin yaradılış mitlerinden kaynaklanır.

mela6Hac ve suda arınma etkinliği olan festival, tarihi Güneş, Ay ve Jüpiter'in burçlar kuşağındaki konumuna göre hesaplanıyor.

mela9Jüpiter, kova yani Kumbh burcuna, güneş koç burcuna girince başlıyor.

mela7Kumbh Mela, iki biçimde gerçekleştiriliyor. Purna Kumbh (Tam Kumbh) 12 yılda bir Allahabad (Prayag), Haridvar, Uccain ve Nasik'te; Ardh Kumbh (Yarım Kumbh) altı yılda bir Haridvar ve Allahabad'da yapılıyor.

mela8Maha Kumbh Mela ise 12 Purna Kumbh Mela'dan sonra, yani 144 yılda bir gerçekleştiriliyor.

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