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Dünyanın en eskisi: Haliç Tersanesi
Dünyanın en eskisi: Haliç Tersanesi
Son yıllarda HaliçPort projesi kapsamında gündeme gelen Haliç Tersaneleri, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1455’de kurulmuş.
Seyahat 15 Mayıs 2020 - 13:00

Eski adıyla Tersane-i Amire olarak bilinen Haliç Tersaneleri, günümüzde hala işlevini koruyan, dünyanın yaşayan en eski tersanesi.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Haliç Tersaneleri Kasımpaşa'dan Hasköy yönüne doğru Haliç, Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsıyor.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Bugünlerde ise İstanbul Şehir Hatları vapurlarının üretim, bakım ve onarımları halen Haliç Tersanesi'nde yapılıyor.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda denizin payının artırılması çalışmaları kapsamında emektar Şehir Hatları vapurları Barış Manço ve Moda gemilerinin ardından, Paşabahçe Vapurunu da baştan aşağı yenilenmek için 2020 yılı başında Haliç Tersanesi’ne çekmişti.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Restore edilecek Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a geri dönerek deniz ulaşımına kazandırılacak.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

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