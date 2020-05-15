Dünyanın en eskisi: Haliç Tersanesi

Eski adıyla Tersane-i Amire olarak bilinen Haliç Tersaneleri, günümüzde hala işlevini koruyan, dünyanın yaşayan en eski tersanesi.
Haliç Tersaneleri Kasımpaşa'dan Hasköy yönüne doğru Haliç, Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsıyor.
Bugünlerde ise İstanbul Şehir Hatları vapurlarının üretim, bakım ve onarımları halen Haliç Tersanesi'nde yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda denizin payının artırılması çalışmaları kapsamında emektar Şehir Hatları vapurları Barış Manço ve Moda gemilerinin ardından, Paşabahçe Vapurunu da baştan aşağı yenilenmek için 2020 yılı başında Haliç Tersanesi’ne çekmişti.
Restore edilecek Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a geri dönerek deniz ulaşımına kazandırılacak.