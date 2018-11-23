Dünyanın en güzel tren istasyonları

Günümüzde hızlı trenlerin sıklaşması ve birinci sınıf vagonların yaygınlaşmasıyla, trenlerde de hem lüks hem daha hızlı yolculuk yapmak mümkün hale geldi. Artık sadece gezginler değil turistler tarafından da tercih edilen trenler, her zaman nostaljik bir ruh halini de taşımanızı sağlıyor.
Trenle seyahatin bir başka güzelliği ise, oldukça etkileyici mimarisiyle tren istasyonları. Dünyanın bir çok yerinde hala insanlar üzerinde büyük etki bırakan harika istasyonlar var. İşte bunlardan bazıları…
Antwerp Central Tren İstasyonu / Belçika
Madrid Atocha Tren İstasyonu / İspanya
Berlin Hauptbahnhof Tren İstasyonu / Almanya
Chhatrapati Shivaji Tren İstasyonu / Hindistan
Chicago Union Tren İstasyonu / ABD
Kanazawa Tren İstasyonu / Japonya
Londra St. Pancras Uluslararası Tren İstasyonu / İngiltere
Toledo Tren İstasyonu / Nepal
Washington Union Tren İstasyonu / ABD
New York Grand Central Tren İstasyonu / ABD