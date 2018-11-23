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Dünyanın en güzel tren istasyonları
Dünyanın en güzel tren istasyonları
Özellikle gezginler için her zaman popüler olan trenle seyahat, son zamanlarda herkesin daha sık tercih ettiği bir ulaşım şekli haline geldi. 
Seyahat 23 Kasım 2018 - 10:10

Günümüzde hızlı trenlerin sıklaşması ve birinci sınıf vagonların yaygınlaşmasıyla, trenlerde de hem lüks hem daha hızlı yolculuk yapmak mümkün hale geldi. Artık sadece gezginler değil turistler tarafından da tercih edilen trenler, her zaman nostaljik bir ruh halini de taşımanızı sağlıyor.

Trenle seyahatin bir başka güzelliği ise, oldukça etkileyici mimarisiyle tren istasyonları. Dünyanın bir çok yerinde hala insanlar üzerinde büyük etki bırakan harika istasyonlar var. İşte bunlardan bazıları…

Antwerp Central Tren İstasyonu / Belçika

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Antwerp Central Tren İstasyonu / Belçika

Madrid Atocha Tren İstasyonu / İspanya

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Madrid Atocha Tren İstasyonu / İspanya

Berlin Hauptbahnhof Tren İstasyonu / Almanya

berlin

Berlin Hauptbahnhof Tren İstasyonu / Almanya

Chhatrapati Shivaji Tren İstasyonu / Hindistan

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Chhatrapati Shivaji Tren İstasyonu / Hindistan


Chicago Union Tren İstasyonu / ABD

Chicago Union Tren İstasyonu / ABD

Chicago Union Tren İstasyonu / ABD

Kanazawa Tren İstasyonu / Japonya

Kanazawa Tren İstasyonu / Japonya

Kanazawa Tren İstasyonu / Japonya

Londra St. Pancras Uluslararası Tren İstasyonu / İngiltere

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Londra St. Pancras Uluslararası Tren İstasyonu / İngiltere

Toledo Tren İstasyonu / Nepal

Toledo Tren İstasyonu / Nepal

Toledo Tren İstasyonu / Nepal

Washington Union Tren İstasyonu / ABD

Washington Union Tren İstasyonu / ABD

Washington Union Tren İstasyonu / ABD

New York Grand Central Tren İstasyonu / ABD

New York Grand Central Tren İstasyonu / ABD

New York Grand Central Tren İstasyonu / ABD

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Son güncelleme: 10:16 - 23.11.2018
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