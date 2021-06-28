Dünyanın en havalı caddeleri seçildi

COVID-19 pandemisiyle geçen ve sokağa çıkmaya hasret kalınan bir dönemde Time Out, caddelerin cazibesini artıracak bir liste yayınladı.

İlk 10’u belirlemek için, her konumdan Time Out editörleri önerilen caddeleri araştırdı ve adayların öne çıkan yeme içmede öne çıkan özelliklerine, kültürel ve gece hayatı açısından şehirli sakinlere sundukları olanaklara baktılar. Ekip ayrıca, pandemi sonrasında daha önce belki de hiç olmadığı kadar önemli olan topluluk hissinin nasıl geliştirildiğini de inceledi.

İLK SIRADA YER ALAN CADDE MELBOURNE’DEN

Listenin başında bağımsız mağazaları, gay barları, canlı müzik mekanları ve harika restoranları ile tanınan hareketli bir cadde olan Melbourne, Avustralya’dan Smith Street yer alıyor.

Caddeye ait vurgulanan küçük kokteyl bar Above Board’un sahibi ve baş barmeni Hayden Lambert, CNN Travel’a ekibinin haberler karşısında çok heyecanlandığını söyledi ve Smith Street’in sakinlerini övdü: “Bölgeyi uzun zamandır seviyoruz ve 2016’da Above Board’un açılmasından bu yana son birkaç yılda birçok yönden geliştiğini gördük. Bölgenin bir kültür etrafında ve iyi hislerle mekanları bir potada topladığını düşünüyoruz.”

BARSELONA’NIN YEŞİL KORİDORLU CADDESİ

Listenin iki numarasında ise Barcelona’nın Passeig de Sant Joan’ı yer alıyor. İspanyol caddesi Barselona’daki Las Ramblas kadar ünlü olmayabilir; ancak Passeig de Sant Joan, şehrin ilk yeşil koridorlarından birine sahip olmasıyla biliniyor. Caddede bisiklet yolları, geniş kaldırımları, ağaçları ve çok sayıda açık oturma yeri var.

KÜLTÜREL YAPILARIYLA SOUTH BANK

Listede üç numarada, Londra Ulusal Tiyatrosu ve Shakespeare’in Globe Tiyatrosu’na ev sahipliği yapan, Thames tarafındaki hareketli bir cadde olan Londra’nın South Bank’ı yer alıyor ve her ikisi de yaz tiyatrosu sezonlarına hazırlanıyor.

Caddenin yürüyüş yolu, nehrin karşısındaki St Paul Katedrali’nin çarpıcı manzarasıyla dikkat çekiyor.

Listenin dikkat çeken bir diğer caddesi ise Kaliforniya’nın en ünlü caddelerinden biri olan Los Angeles’ın genişleyen Sunset Bulvarı…



Bu yıl, dünyanın en havalı caddelerini ilk defa sıralayan Time Out, 2021 için biraz daha detaya inmek ve daha da yerel olmak istediklerini söyledi.

Time Out’un seçtiği en havalı 10 cadde ise şu şekilde:

1. Smith Caddesi, Melbourne, Avustralya

2. Passeig de Sant Joan, Barselona, İspanya

3. South Bank, Londra, Birleşik Krallık

4. San Isidro, Havana, Küba

5. Sunset Bulvarı, Los Angeles, ABD

6. Witte de Withstraat, Rotterdam, Hollanda

7. Rua Três Rios, São Paulo, Brezilya

8. Haji Lane, Singapur

9. Rua Rodrigues de Faria, Lizbon, Portekiz

10. Calle Thames, Buenos Aires, Arjantin

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