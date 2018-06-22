Dünyanın en ilginç yemek temalı festivalleri

Yeni yerler, insanlar ve kültürlerle tanışmanın en keyifli yolu kuşkusuz seyahat etmekten geçiyor. Bir ülkeyi tanırken, kültürel ve tarihi değerlerini keşfetmek kadar o coğrafyaya has lokal lezzetleri tatmak da önem taşıyor. Başka bir kültürün damak tadında yapılacak yolculuklar, seyahatlerin ve tatillerin her anlamda doyurucu olmasını sağlıyor. Dünyada lokal lezzetleri tanıtmak ve bu zenginlikleri kutlamak için birbirinden güzel ve ünlü yemek temalı festivaller bulunuyor.

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Patates Severlere: PoutineFest/Ottawa, Kanada

Mayıs ayının ortalarında Kanada'ya gitme planınız varsa, bir de patates kızartmasını günün her saatinde yiyecek kadar seviyorsanız bu festival tam size göre.



Kanada denilince ilk akla gelen yiyeceklerden biri olan “poutine”, patates kızartması üzerine dökülen yoğurt benzeri bir peynir ve gravy sosun yeniden fırınlanması ile hazırlanıyor. 3 gün süren Poutine Festivali'nde bu lezzet bombası öne çıksa da müzik, yemek yeme yarışmaları ve herkese açık yemek yapma şovları sizi bekliyor.

Vejeteryanlığın Başkenti: Vejeteryan Festivali/Phuket, Tayland

Vejeteryan olduğunuzu söylediğinizde “Tavuk da mı yemiyorsun?” cümlesini duymaktan bıktıysanız, sizi sarıp sarmalayacak lezzet şöleninin doğru adresi Phuket gibi görünüyor.

Phuket adasında yaklaşık 9 gün süren Vejeteryan Festivali'nde, hemen her yerde sadece vejeteryan yemekler yapılıyor. Ayrıca tapınakları süsleyen dev fenerler, sokakta kötü ruhları kovmak için davullarıyla yürüyüş yapanlar ve kızgın kömür üzerinde yürüyenler bu özel günleri daha da ilginç kılıyor.

5 Yıldızlı Tabaklar: Savour Yemek Festivali/Singapur

Singapur belki de dünyanın en multikültürel coğrafyalarından biri. Yılın hangi zamanında Singapur'u ziyaret ederseniz edin birbirinden farklı mutfaklara ulaşmanız mümkün. Ancak Mayıs ayında öyle bir festival düzenleniyor ki damak zevkine düşkün herkesi Singapur'da bir araya getiriyor.

Savour Yemek Festivali, dünyanın en ünlü restoranlarından 50 farklı yemeği sunmanın yanı sıra festival boyunca Michelin yıldızlı şefleri ağırlıyor. Gurme tadımları, ünlü şeflerin dersleri ve workshopları festivali daha da çekici kılıyor.

Lezzet Kokuları: Sarımsak Festivali/ Isle of Wight, İngiltere

Sarımsak denince aklınıza kokusundan önce yemeklere kattığı lezzet geliyorsa, 1983 yılından bu yana her yıl düzenlenen Isle of Wight yani Sarımsak Festivali tam size göre.

Ağustos ayında 250 tezgahta üreticiler tüketicilere ürünlerini tanıtıyor. Festival boyunca, sarımsaklı dondurmadan deniz ürünlerine dek aklınıza gelmeyecek sarımsaklı lezzetler sevenleriyle buluşuyor. Ayrıca festivale ünlü şeflerin yanı sıra müzik grupları da katılıyor.

Coşkulu Peynirler: Peynir Yuvarlama Festivali/ Cooper's Hill, İngiltere

Cooper's Hill peynir yuvarlama festivali her yıl İngiltere'de gerçekleşen bir yarışma. Yaklaşık 4 kilo ağırlığındaki bir peynir tepeden aşağı yuvarlanıyor ve yarışmacılar peynirle birlikte aşağı yuvarlanmaya başlıyor. Tepenin eteklerine ilk ulaşan kişi peynirin de sahibi oluyor.

Dünyanın en ünlü festivallerinden biri olan bu yarışmada, bugüne dek birçok yarışmacının ağır şekilde yaralanması dikkat çekiyor. Kazananların arasında ise Nepal, Yeni Zelanda, Avustralya ve Amerika gibi dünyanın dört bir yanından gelen isimler yer alıyor.

Yumurtaya Doyun: Dev Omlet Festivali/Besseries, Fransa

Dünyanın en büyük omletlerinden birinin yapıldığı dev omlet festivalinin kökenleri bir rivayete dayanıyor. Bu rivayete göre Napolyon, bir gün Besseries şehrinde mola veriyor ve burada yediği omleti öyle beğeniyor ki köylülerden ertesi gün için alayındaki herkese yetecek büyüklükte bir omlet yapmalarını istiyor.

Besseries şehri bu günü unutmadığı gibi her sene 15.000 yumurtadan yapılan dev bir omlet ile paskalyayı kutluyor. Festival boyunca paskalyaya özgü geleneksel tatlara ve yarışmalara da şahit olmak mümkün oluyor.