Dünyanın en iyi 8 edebiyat oteli

Edebiyat otelleri, dünyanın en önemli eserlerinin kaleme alındığı ya da geniş kütüphaneleri ile öne çıkan lokasyonlar… İşte Türkiye’den Londra’ya, New York’tan Amsterdam’a mutlaka görmeniz gereken dünyanın en iyi edebiyat otelleri...

Pera Palace, İstanbul

Pera Palace, 122 yıllık geçmişinde sadece edebiyat devlerini ağırlamakla kalmadı onlara ilham kaynağı da oldu. Agatha Christie Doğu Ekspresi'nde Cinayet'i bu otelde yazdı, Ernest Hemingway eserlerinde Pera Palace'a yer verdi.

Golden Eye Hotel, Jamaika

21 odalı Golden Eye Jamaika'nın en hip ve en lüks resortu. Aynı zamanda Ian Fleming'in eski evi ve James Bond romanlarının 14 tanesini yazdığı inziva köşesi olmasıyla adanın en tarihi binası. Sonradan eklenen villalar ve kulübeler lagün ve özel plajın manzarasını sunuyor.

The Plaza, New York

Asırlık yaşıyla Plaza, New York'un en önemli markaları arasında yer alıyor. NY “crème de la crème” kesiminin daimi gözdesi olan otel, Truman Capote'nin In Cold Blood romanının başarısını kutlamak için verdiği şaşaalı Siyah Beyaz Balosu'nun ardından edebiyat dünyasını da etkisi altına aldı.

Ambassade Hotel, Amsterdam

Kanal manzaralı tarihi otelin, önemli yayın evlerine yürüme mesafesindeki konumu, onu yazarlar için popüler kılıyor. Otel misafirleri olan Nobel Ödülü yazarlar Orhan Pamuk ve José Saragamo ile David Sedaris tarafından imzalanmış ilk baskılar kütüphanenin cam kasalarda saklanıyor.

Westin Palace, Madrid

Muhteşem bina 1912'de Kral'ın isteğiyle yapıldı. Westin Palace'ın ve barının müdavimlerinden Hemingway, The Sun Also Rises adlı eserinde otele yer verdi. Tıpkı bugünkü misafirleri gibi Hemingway de otelin Prado Müzesi'ne yakın olmasını seviyordu.

The Cavendish, Londra

Mayfair'de konumlanan otelin binası yüksekliği ile dikkat çekiyor. Şık tasarımında göze çarpan renkler öne çıkıyor. Misafirlerin konaklamaları esnasında spesifik bir kitabı talep edebilmeleri oteli kitap kurtlarının vazgeçilmezi kılıyor.

Library Hotel, New York

Otel, NY Halk Kütüphanesi'ne yürüme mesafesinde yer alıyor. Dewey ondalık sınıflandırma sisteminden ilham alınarak tasarlanmış konsept otelin her bir odası, bulunduğu katın kategorisinin özel bir konusunu inceleyen kitaplar ve sanat eserlerini barındırıyor.

Codagan Hotel, Londra



Prestijli Sloane Street'te yer alan Edwardian stili bina birçok olaya şahitlik etti. Oscar Wilde 118 numaralı odada tutuklanmayı bekledi, Kral VII. Edward gözdesi Lillie Langtry ile bu odalarda buluştu. Renovasyonu süren otel, 2016 yazında kitapseverlerle buluşacak.

Kaynak: OGGUSTO