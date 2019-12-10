Dünyanın en iyi restoranları belli oldu

Dünyanın en iyi restoranları, 18 Şubat 2019’da Paris’de düzenlenen gastronomi dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan, Yemek Oscarları olarak da adlandırılan The World Restaurant Awards’da seçildi. Farklı kategorilerde belirlenen kazananların ardından her kategorinin birincisinin, “Yılın En İyi Restoranı” ödülüne layık olmak için tekrar bir seçimden geçtiği gecede Güney Afrika’da bulunan Wolfgat, hem yılın en iyisi hem de en iyi rota dışı restoran olmayı başardı. Ödül töreninde aynı zamanda En İyi Dövmesiz Şef gibi yemek dışı, ironik kategorilerde de ödüller dağıtıldı

Yılın En İyi Restoranı – Wolfgat, Güney Afrika



Senenin en iyi restoranı ilan edilen Wolfgat aynı zamanda senenin en iyi rota dışı restoranı da olmayı başardı. Cape Town'dan araba ile ulaşılabilecek olan bu restoran kıtanın ücra bir köşesinde basit ama şık ambiyansı ile okyanusa karşı konumlanıyor. Şef Kobus van der Merwe önderliğinde hazırlanan eşsiz ve özel menüde bazı yemeklerin hazırlanması haftalar sürebiliyor.

En İyi Yeni Restoran – Inua, Tokyo



1 Eylül 2017 ve 30 Eylül 2018 arasında açılan restoranlar arasından seçilen Inua'nun arkasında Alman ve oldukça genç olan Thomas Frebel var. Uzun seneler Danimarka'da çalışmış olmanın getirdiği ilhamla İskandinav tekniklerini Japon mutfağı ile harmanlayan yetenekli şefin restoranı açıldığı günden beri dikkatleri üzerine topluyor.

En İyi Spesiyal – Lido 84, İtalya



Menülerinde yer alan bir spesiyal yemekle bu kategoride yarışan restoranlar arasında kazanan belki de en sofistike adaylardan olan Lido 84 oldu. Şef Riccardo Camanini'nin harikalar yarattığı bir İtalyan klasiği makarna yemeği olan “Cacio e Pepe” ile ödüle layık görülen restoran Garda Gölü'nde muhteşem manzarasıyla da ön plana çıkıyor.

Rota Dışı Restoranlar – Wolfgat, Güney Afrika



Ulaşımı başlı başına ayrı bir tecrübe yaşatan restoranların yarıştığı kategorinin kazananı Güney Afrika'nın bir köşesinde bulunan Wolfgat oldu. Cape Town'a birkaç saat uzaktaki Paternoster balıkçı kasabasında bulunan restoran, kendinizi başka bir dünyadanmış gibi hissetmenize yol açıyor. Hiperlokal -lokalliğin en üst seviyesi- bir hizmet anlayışına sahip olan restoranda, günlük yakalanan balıklar, bölgeden çıkan deniz yosunları ve yabani baharatlarla tatlandırılıyor.

Rezervasyonsuz Gidilebilen Restoranlar – Mocoto, Brezilya



Aylar öncesinden rezervasyon yaptırılması gereken restoranların olduğu günümüz gastronomi sahnesinde oldukça ironik ve eğlenceli bir kategoride ödülü, Sao Paulo'da bulunan Mocoto almayı başardı. 1973'den beri hizmet veren restoranın başında babasından işi devralan, ikinci nesil şef Rodrigo Oliveira bulunuyor. Esnaf lokantası havasında olan bu restoranı boş yakalamak oldukça imkansız.

Etik Düşünen Restoranlar – Refettorio by Massimo Bottura

Dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak kabul edilen Osteria Francescana'nın şefi ve yaratıcısı Massimo Bottura ve eşi Lara Gilmore tarafından sosyal sorumluluk adına ve yemek atığını önleme amacıyla kurulan Food for Soul projesi, 450.000 tabak yemek servisinden sonra Refettorio adı altında Milano'dan San Francisco'ya uzanan bir başarı hikayesine imza atıyor.

En İyi Atmosfere Sahip Restoran – Vespertine, Los Angeles



Restoranın servisi, akustiği ve ambiyansına odaklanarak verilen ödülün sahibi Vespertine, oldukça yaratıcı bir şef olan Jordan Kahn ve mimar Eric Owen Moss tarafından hayata geçirilen bir mekan. Her gece sadece 25 misafiri ağırlayabilen restoranda yemek yemek, teknoloji sayesinde başka bir seviyede deneyim yaşatıyor.

Orijinal Düşünen Restoranlar – Le Clarence, Paris



Akıl almaz yaratıcılık ve sanatsallığa verilen bu ödülü Paris'ten bir restoranın almış olması kimseyi şaşırtmamış olsa gerek. Le Clarence, oldukça tipik Fransız ambiyansına hakim bir restoranken, mutfağında bu kadar yenilikçi ve yaratıcı olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Christophe Pelé'nin şefliğindeki bu restoranda kendinizi rüyadaymış gibi hissetmeniz ve her şeyin sizi şaşırtması kaçınılmaz.

Vazgeçilmez Klasikler – La Mère Brazier, Lyon



En az 50 senedir ayakta olan ve tüm dünyanın saygısını kazanmış restoranlar arasında ödülü eve götüren La Mère Brazier, dünyanın en önemli gastronomi şehirlerinden biri olan Lyon'da bulunuyor. 2008 senesinden beri mutfağın başında olan şef Mathieu Viannay, restorana gereken saygıyı tekrar kazandıran en önemli isimlerden biri. Menüde yer alan Poularde de Bresse demi-deuil (yarı yas tutan tavuk), tavuğun derisi ve eti arasına dizilmiş dilimlenmiş siyah trüf mantarlı tavuk, sadece trüf sezonu boyunca bulabileceğiniz ancak restoranın imza yemeği haline gelmiş bir efsane.

Yılın En İyi Etkinliği – Refugee Food Festival



Pop up yemek etkinlikleri ve konuk şef etkinliklerine verilen ödül kategorisinde en iyi etkinlik olarak seçilen Mülteci Yemek Festivali, oldukça basit bir fikirden ortaya çıkan çarpıcı bir proje. Paris'ten sonra dünyanın farklı ülkerine taşınan projenin amacı mülteci konumunda olan başarılı şefleri, ünlü restoranlara konuk ederek onları hem motive etmek hem de evlerinde hissetmelerini sağlamak.

Yılın En İyi İş Birliği – Paradiso x Gort na Nain Çiftliği, İrlanda



Tedarikçileri ile en başarılı iş birliğini yapabilen restorana verilen bu ödül, malzemenin gastronomi dünyasında en önemli unsur olduğunun altını çizer nitelikte. Seneler önce farklı sebzeleri yetiştirmek üzere eğitim almış olan çiftçi Ultan Walsh'un ilk mahsülünü yakınlardaki restoran Paradiso'ya satmasıyla başlayan yolculuk, 18 sene sonra vazgeçilmez bir dostluğa dönüşmüş durumda.

YEMEK DIŞI KATEGORİLER

En İyi Yemek Gazete Haberi – Lisa Abend “The Food Circus”



Herkesin yemek hakkında bir fikri olan 2000'li senelerde yemek hakkında okunabilir ve derin yazıların yok olmamasına olan inanca atfen yaratılan bu kategoride ödülü, Fool Magazine için yazdığı star şefler, ünlüler ve “fine dining divaları” hakkında olan yazısı The Food Circus (Yemek Sirki) ile Lisa Abend sahip oldu.

En İyi Instagram Hesabı – Alain Passard



Sosyal medyanın önemi gastronomi dünyasında da yadırganamaz noktalara ulaşıyor. Instagramı en başarılı ve efektif kullanan kişi ise bu sene Alain Passard oldu. Paris'in ünlü restoranlarından Arpège'in başarı faktörü olan, 2015 senesinde eline aldığı akıllı telefonuyla sosyal medyada harikalar yaratan şef için yolunuzu Paris’e düşürebilirsiniz.

Vücudunda Dövme Olmayan En İyi Şef – Alain Ducasse



Törenin en eğlenceli kategorisi olan bu kategoride ödül vücudunu bir kanvas haline getirmeyi reddeden, az sayıda kalmış şeflerden biri olan ve gastronomi dünyasının duayen efsanesi Alain Ducasse'nin oldu.

En İyi Yemek Servisi Arabası – Ballymaloe House, İrlanda



Sadece yemeklere verilen ödülün değil yemek arabalarının ve masa yanının servisine de önem veren en iyi restoran seçilen Ballymaloe House, aslında tekrardan yükselişe geçen bir trendin öncüsü olarak da görülebilir. Çoğu şefin tabakları mutfaklarında hazırlayıp getirmeleriyle yok olmaya yüz tutan servis arabası kültürü tekrar ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Oggusto