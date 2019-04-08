Dünyanın en iyi seyahat destinasyonları belli oldu

Dünyanın en çok okunan seyahat sitesi Tripadvisor, 2019’un en iyi destinasyonlarını belirledi...

10. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Arap Yarımadası'nın en gelişmiş ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dubai, Orta Doğu'daki en önemli turizm merkezi. Dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlayan şehir, özellikle yaz tatili yapmak için son derece ideal.

9. Marakeş, Fas

Fas'ın orta kısmında bulunan Marakeş, “Kızıl Şehir” olarak biliniyor. Kuzey Afrika'ın en egzotik şehirlerinden olan Marakeş'in en büyük gelir kaynağı turizm. Turistik açıdan oldukça zengin olan şehrin her bir yanı yürüyerek keşfedilebilir. Alışveriş yapabileceğiniz geleneksel pazarlar mutlaka görülmeli.

8. İstanbul, Türkiye

Ülkemizin en güzel şehirlerinden İstanbul, 2019'un en iyi destinasyonları arasında 8. sırada yer alıyor. Turistleri tarihi, mimari güzelliği ve boğaz manzarası ile çeken İstanbul, dünyanın dört bir yanından misafirlere ev sahipliği yapıyor.

7. Barselona, İspanya

Latin kültürünü deneyimlemek için çoğu kişi Barselona'ya seyahat etmeyi tercih ediyor. Renkli gece hayatı, tarihi yapısı ve zengin sanat tarihiyle İspanya'nın en hareketli şehirlerinden Barselona, çok ilgi çekici bir şehir. Barselona'nın simgesi olan Sagrada Familia bazilikası en çok merak edilen yerler arasında.

6. Phuket, Tayland

Tayland'ın en büyük adası olan Phuket, Hint Okyanusu'nun bir parçası. Büyüleyici doğası, beyaz kumlu plajları ve turkuaz rengi okyanus suyu ile Phuket, her yıl ortalama 5 milyon ziyaretçiyi konuk ediyor. Özellikle balayı rotalarının en sevilen yerleri arasında yer alıyor.

5. Bali, Endonezya

Tropikal iklimin hakim olduğu Endonezya, cenneti ayaklarınıza getiriyor. Huzurlu bir tatil arayışında olanların özellikle gitmeyi tercih ettiği Bali; mükemmel otelleri, okyanusun ortasında bulunan spaları ile eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor.

4. Girit, Yunanistan

Yunanistan'ın en büyük adası olan Girit, ülkemize olan yakınlığı nedeniyle Türkiye'den de birçok misafir ağırlıyor. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle bilinen ada, özellikle yaz aylarında birçok turistin uğrak noktası.

3. Roma, İtalya

İtalya'nın başkenti olan Roma, özellikle tarihi güzelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca İtalyan mutfağını en güzel şekilde tadabileceğiniz restaurantlarıyla da mükemmel bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

2. Paris, Fransa

Sen Nehri çevresine kurulu Paris, Avrupa'nın en popüler şehirlerinden biri. Dünyanın en romantik şehri olarak kabul edilen Paris'in en çok görülen ve fotoğraflanan yeri Eyfel Kulesi.

1. Londra, İngiltere

2019'un en iyi destinasyonları listenin başını Londra çekiyor. Önemli bir dünya şehri olan Londra; tarihi zenginliği, çok sayıdaki sanat galerisi ve müzesiyle ön plana çıkıyor.