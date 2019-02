Dünyanın en iyi vintage mağazaları

Her yıl ürettiği 80 milyarı aşkın parça ile moda, dünyanın çevreyi kirleten ikinci endüstrisiyken ve günümüzde ‘moda’ olan her şeyin temellerini geçmişin stil sahibi parçalarından aldığı düşünüldüğünde ekolojik bilinci yüksek olan ve iyi giyinmeyi seven herkesin vintage mağazalardan alışveriş yapması son derece bilinçli ve havalı bir seçenek...