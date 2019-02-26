Dünyanın en iyi vintage mağazaları

Her yıl ürettiği 80 milyarı aşkın parça ile moda, dünyanın çevreyi kirleten ikinci endüstrisiyken ve günümüzde ‘moda’ olan her şeyin temellerini geçmişin stil sahibi parçalarından aldığı düşünüldüğünde ekolojik bilinci yüksek olan ve iyi giyinmeyi seven herkesin vintage mağazalardan alışveriş yapması son derece bilinçli ve havalı bir seçenek...

William Vintage – Londra, İngiltere

Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Christian Dior imzalı özel parçalara ulaşabileceğiniz; müdavimleri arasında Lady Gaga, Victoria Beckham ve Amal Clooney gibi isimleri sayabileceğimiz dünyanın belki de en özel moda hazinelerini keşfedebileceğiniz tek adres, William Vintage. Randevu ile gitmeniz halinde stil danışmanlığı dahi alabilirsiniz.

Thanx God I'm a V.I.P – Paris, Fransa

1994 senesinde Sylvie Chateigner tarafından kurulan seneler içinde moda ve müzik tutkunlarının uğrak adresi haline gelen Thanx God I'm a V.I.P, Givenchy ve Commes de Garçons gibi yüksek moda markalarını adil fiyatlarla satın alabileceğiniz şık bir mağaza. İncelikle yenilenen vitrini ile de görülmeye ve ziyaret edilmeye değer.

Twice Vintage Shop – Milano, İtalya

2010 senesinde iki kız kardeş tarafından kurulan ve Trastevere'nin rüzgarlı sokaklarından birinde konumlanan Twice Vintage Shop, günümüzde de trend olan parçaları bulabileceğiniz geniş bir ürün yelpazesine sahip. Buna tasarımcı ayakkabıları, pastel tonda güneş gözlükleri ve Levi's jean'ler de dahil.

Townes – Berlin, Almanya

Raf Simons'tan Helmut Lang'e, Maison Martin Margiela'dan Yohji Yamamoto'ya eşsiz bir seçki sunan Townes, Berlin'e gittiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden. Gömlekleri ve güneş gözlükleri ise gardırobunuza eklemek isteyeceğiniz kadar eksantrik.

Keshiki – Tokyo, Japonya

Kıyafetten aksesuara stil sahibi vintage parçaların sade bir sergileme ile yer aldığı Keshiki, modanın ham halinin en seçkin örneklerini sunuyor. Shibuya İstasyonu'da 7 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan mağaza, Japon tasarımcı parçalarından iyi işçilikli klasik parçalaya yer veriyor.

No. 6 – New York, ABD

2005 senesinde Karin Bereson tarafından kurulan No. 6 markası, Centre Street mağazasını çok özel vintage parçaların yer aldığı bir mabede dönüştürdü. Çoğu Alessandro Michelle'nin dolabından olmak üzere 70'lerin hippie hareketinden ve 30'lar ile 40'ların ihtişamlı dönemlerinden izler taşıyan seçki moda tarihine özel bir bakış atmanızı garanti eder nitelikte.

Soda Boutik – Lausanne, İsviçre



Seyahat ve keşfetme tutkusundan doğan Soda Boutik, Asya'nın dekorasyondaki ve giyimdeki sıra dışı ihtişamını ve karşı konulmaz cazibesini İsviçre'ye taşıyor. 2008'den beri açık olan mağazada sınırlı sayıda üretilmiş eşsiz parçalar yakalamanız oldukça olası.

Time's Up Vintage – Kopenhag, Danimarka

10 yılı aşkın süredir Kopenhag'ın merkezinde yer alan ve yerel halk, ünlü moda tasarımcıları ve uluslararası stilistler için bir durak olan Time's Up Vintage, ender bulunan tasarımcı parçalarına rastlayabileceğiniz özel bir mağaza. Sahibi Jesper Richardy'nin sürekli olarak dünyanın ücra köşelerinden derlediği parçalardan oluşturduğu özel seçki ile sürekli güncellenen askıları, sürekli ilham alınabilecek denli zengin. Öyle ki içerde Yves Saint Laurent eşarplarından Chanel mücevherlere ve Givenchy güneş gözlüklerine birçok vintage parça bulmak mümkün.

Fey – İstanbul, Türkiye

Türk dergiciliğinde ‘Moda Editörü' titresini ilk kez taşıyan Fatoş Yalın'ın 2013 senesinde kurduğu Fey, şık ve zarif vintage parçaları minimal bir mimaride sergileyen özel bir mağaza. Bizzat Yalın tarafından çeşitli ülkelerden özenli parçaları görmek için Nişantaşı'na yolunuzu düşürmeniz gerekiyor.

Kaynak: Oggusto