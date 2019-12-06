Dünyanın en iyi yoga festivalleri

Yoganın birleştirici ve bütünleştirici yönünü yoga severlerle beraber yaşamak, doğa ile buluşmak, kendi içinize dönmek, aynı zamanda müziğe ve dansa doymak için en güzel yol, yoga festivalleri. Aktif olarak yoga yapmıyor olmasanız bile gidebileceğiniz bu festivaller, hayatınızda yeni bir dönem başlatabilir. İşte dünyanın dört bir yanında gerçekleşen festivallerin bazıları...

Telluride Yoga Festival

Aynı zamanda muhteşem bir kayak kasabası olan Colorado'nun Telluride kasabasında gerçekleşen yoga festivali, eşsiz bir dağ manzarası eşliğinde gerçekleşiyor. En doğa ile iç içe olan festivallerinden biri olan Telluride, doğayla ve kendinizle bağlantı kurmanızı sağlıyor.

4 gün süren festivalde, yoga ve meditasyonun yanı sıra, çeşitli sosyal etkinlikler, doğa yürüyüşü, gastronomi deneyimleri de sizi bekliyor. Festivalin gerçekleştiği yerin yakınlarında bulunan otellerde konaklayabilir ya da çadırlarda kalabilirsiniz.

Bali Spirit Festival

Bali'nin muhteşem doğasının, yoganın dinginliği ile birleştiğini düşünün… Bali Spirit Festival, her bireyin kendi içindeki potansiyeli dışarı çıkarmak ve dünyayı olumlu bir değişime doğru götürme fikri ile 2008'de doğdu. Yalnızca yoga değil dans ve müziği de bünyesinde bulunduran festivalde, sağlık ve çevre ile ilgili konularının konuşulduğu paneller ve çeşitli atölyelerin yanı sıra çocuklar için de eğlenceli etkinlikler bulunuyor.

Öğle saatlerinden gece yarısına kadar çalan kabile davul zurnaları ile Afrika müzik kültürünü doyasıya yaşıyorsunuz. Yerel ve uluslararası mutfaklardan yemek çeşitlerinin olduğu festivalde, hem yogaya hem de kültür alışverişine doyuyorsunuz.

OM Yoga Show London

Avrupa'nın en büyük yoga festivali olan OM Yoga Show London, 15 yıldır dünyanın birçok yerinden misafirlerini ağırlıyor. Festival, 1875 yılında bir sanat ve eğlence merkezi olarak inşa edilen Alexandra Palace'da yapılıyor.

Bir hafta sonu sabahtan akşama kadar süren etkinlikte, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar birçok yoga seansı bulmak mümkün. Tarihi binanın içerisinde ayrıca gezebileceğiniz sergiler bulunuyor. Sanat ve yogayı birleştiren mutlaka gidilmesi gereken bir festival.

Envision Festival

Envsion Festival, Costa Rica'daki yağmur ormanlarının tropik sahil ile birleştiği doğal hayatı koruma alanı Rancho La Merced'de gerçekleşiyor. Sonsuz bir yeşillik sunan bu alanda katılımcılar ağaç ev, bungalov, bambu suit veya villada kalabildikleri gibi dilerlerse çadır da kurabiliyor.

Yoga, dans, sanat, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı bir araya getiren Envision Festival, bu sene 10. yılını kutluyor. Gerçek bir doğa harikasında hem yoga yapmak hem de eğlenmek isteyenler için vazgeçilmez bir etkinlik.

Wanderlust Festival

Gündüzlerinizin yoga ile akşamlarınızın ise birbirinden güzel konserlerle geçmesini istiyorsanız, rotanızı Wanderlust'a çevirin. Festival, Hawaii'nin O'ahu eyaletinde Turtle Bay Resort'ta düzenleniyor.

Mavi ve yeşilin buluştuğu otelde, çimlerin üzerinde yoganızı yaptıktan sonra masmavi okyanusta sörf yapabilir, doğa yürüyüşlerine ya da bisiklet turlarına katılabilirsiniz. Akşamları ise yerel müzisyen ve dansçıların bir arada olduğu eğlenceleri kaçırmayın.

Val d'Isère Yoga Festival

Dağ manzarasında yapılan bir başka festival ise Val d'Isère Yoga Festival. Karların henüz erimediği bahar aylarının başında gerçekleşen festivalde, mükemmel beyaz bir örtü sizi karşılıyor.

3 gün süren festivalde, yoga seanslarının haricinde meditasyon, sağlıklı iyi üzerine konferanslar ve keyifli bir sap deneyimi de mevcut. Otel ya da chalet'de konaklama seçenekleri var. Ama en iyisi, dağ tatili konseptini tam anlamıyla yaşabilmeniz için chalet tercih etmeniz.

Kaynak: OGGUSTO