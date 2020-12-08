Dünyanın en kirli şehri: Karaçi

ABD'nin hava kalitesi indeksi verilerine göre, dünyanın en kirli şehrinin Pakistan'ın güneyindeki Karaçi olduğu açıklandı.

ABD’nin hava kalitesi indeksi verilerine göre, Pakistan’ın Sind eyaletine bağlı olan Karaçi kenti dünyanın en kirli şehri oldu.

Karaçi’nin yanı sıra hava kirliliği nedeniyle Pakistan’ın farklı bölgelerinde de şiddetli sis meydana geliyor.Kirli hava vatandaşlarda solunum problemlerine, boğaz ve göz enfeksiyonlarına yol açıyor.

Öte yandan, yaşanan şiddetli sis trafik kazalarına da sebep oluyor. Polis, halka seslenerek, sürücülerin yavaş gitmelerini ve sis farlarını kullanmalarını talep etmişti. Halkın gerekli olmadıkça yola çıkmamaları da rica edilmişti. (İHA)