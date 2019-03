Dünyanın en pahalı otel odası

Enteresan sanat eserleriyle dolu dünyanın en pahalı otel odasında kalmak sizce nasıl bir duygu olurdu? Cevabını öğrenmek için rotanızı Las Vegas'ın en ünlü otellerinden Palm Casino Resort'un “Empathy Suite” isimli suitine çevirimeniz gerekiyor.

Otelin bu suitinde her çalışmasıyla ayrı bir tartışma yaratan Damien Hirst'ün 6 eseri karşınıza çıkıyor. Hirst'ün çalışmalarının bulunduğu bu suit, sanatçının eserlerine uyumlu olacak şekilde Bentel & Bentel firması tarafından mükemmel şekilde dekore edildi. 9000 metre kare büyüklüğündeki Empathy Suite'in; kendine ait yüzme havuzu, spor salonu, masaj odası, tuz banyosu yapabilceğiniz bir dinlenme odası bulunuyor. Ayrıca suit, 50 yaş ve üzeri kişiler için partilere ev sahipliği yapıyor.

Yatak odası ve yerlerde bulunan üç boyutlu kelebek figürleri, dekoratif eşyalar, farklı figürlerden oluşan bar masası en dikkat çekici çalışmaları arasında. Ancak suite girdiğiniz ilk anda Damien Hirst'ün formaldehit havuzunda bulunan iki dev köpekbalığı çalışması dikkat çekiyor. Bu çalışma, sanatçının en ses getiren eserlerinden “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”e atıfta bulunuyor. 4,3 metrelik bir köpekbalığını formaldehit havuzuna koyan Hirst; “bu çalışma sanat mı değil mi” tartışmalarına yol açmıştı.

Bu eşsiz suitte iki gece kalmanın bedeli 200.000 dolar. Bu fiyatın içerisinde 24 saat boyunca uşak hizmeti ve şoförlü araç kullanım imkanı bulunuyor.