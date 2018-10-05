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Dünyanın en renkli kasabası: Guatape
Dünyanın en renkli kasabası: Guatape
Kolombiya'nin Medellin kenti yakınlarında küçük bir kasaba olan Guatape, rengarenk ev ve sokaklarıyla film setlerinden fırlamış gibi duruyor.
Seyahat 5 Ekim 2018 - 14:00

Kasabada bulunan tüm evlerin capcanlı renklerle boyanmış olduğu Guatape kasabasında bu gelenek, bazı ailelerin kendi evlerinin duvarlarına minik desenler çizmeleriyle başlamış.

Fotoğraf: ShutterStock

Fotoğraf: ShutterStock

Daha sonra herkesin evlerinin dış cephesini hatta sokakları rengarenk boyamasıyla bütün kasabanın bir anda havası değişmiş.

Fotoğraf: ShutterStock

Fotoğraf: ShutterStock

Her binanın basit desenler, ülkeye özgü motifler ya da sadece canlı renklerle bezendiği Guatape’de her sokağı dönerken bambaşka bir manzarayla karşılaşmak mümkün.

Fotoğraf: ShutterStock

Fotoğraf: ShutterStock

Kolombiya’nın çete savaşları nedeniyle turistler için tehlikeli bir yer olduğu söylense de, ülke genelinde görülmesi gereken çok fazla yer olduğu gerçeği bu riskin alınması için yeterli görünüyor.

Fotoğraf: ShutterStock

Fotoğraf: ShutterStock

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Son güncelleme: 14:11 - 05.10.2018

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