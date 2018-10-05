Dünyanın en renkli kasabası: Guatape

Kolombiya'nin Medellin kenti yakınlarında küçük bir kasaba olan Guatape, rengarenk ev ve sokaklarıyla film setlerinden fırlamış gibi duruyor.

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Kasabada bulunan tüm evlerin capcanlı renklerle boyanmış olduğu Guatape kasabasında bu gelenek, bazı ailelerin kendi evlerinin duvarlarına minik desenler çizmeleriyle başlamış.

Daha sonra herkesin evlerinin dış cephesini hatta sokakları rengarenk boyamasıyla bütün kasabanın bir anda havası değişmiş.

Her binanın basit desenler, ülkeye özgü motifler ya da sadece canlı renklerle bezendiği Guatape’de her sokağı dönerken bambaşka bir manzarayla karşılaşmak mümkün.

Kolombiya’nın çete savaşları nedeniyle turistler için tehlikeli bir yer olduğu söylense de, ülke genelinde görülmesi gereken çok fazla yer olduğu gerçeği bu riskin alınması için yeterli görünüyor.