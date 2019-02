Dünyanın en romantik restoranları

Nicole, İstanbul

La Liste tarafından “dünyanın en iyi bir kaç restoranından biri” olarak adlandırılan Nicole, usta şef Aylin Yazıcıoğlu önderliğinde İstanbul'un önde gelen gastronomi duraklarından biri olarak dikkat çekiyor. İki farklı tadım menüsünden birini seçebileceğiniz restoranda oldukça yaratıcı tabaklar eşsiz bir yemek deneyimi sunuyor. İstanbul manzaralı restoran Beyoğlu'nda bulunuyor.

Le Sirenuse, Miami

1930'lu yıllarda Amerika'nın ikonikleşmiş The Surf Club'ı, günümüzde Four Seasons The Surf Club olarak tekrar hizmet veriyor. Otelin en çarpıcı yanı ise Amalfi'nin en ünlü restoranlarından olan Le Sirenuse, Akdeniz ihtişamını Miami'ye taşımış olması. Positano'nun art-deco eleganlığını Amerika'nın 1930 görkemi ile bir araya getiren restoranda taze makarna ve taze deniz ürünleri gibi İtalya'nın dillere destan tatları bulunuyor.

Clos Maggiore, Londra



Londra'nın en renkli semtlerinden Covent Garden'da bulunan Clos Maggiore, dünyanın en romantik restoranı seçilmiş. Muhteşem bir ambiyansa ve etkileyici bir dekora sahip olan restoran özel geceler için Londra'da akla ilk gelen seçeneklerin başında yer alıyor. Provance ve Toskana bölgelerinden ilham alınarak dekora edilen restoran size şehirde olduğunuzu unutturuyor. Şef Marcellin Marc önderliğinde Güney Fransa mutfağının tadına doyulmaz lezzetleri menüyü oluşturuyor.

Mikla, İstanbul

2005 senesinden beri Mehmet Gürs önderliğinde yıldızı artarak parlayan Mikla, ülkemizi en iyi temsil eden gastronomik durakların başında geliyor. 2018 senesinde dünyanın en iyi 50 restoranı arasına girmeyi başaran Mikla, Yeni Anadolu Mutfağı konsepti ile klasikleşmiş yemeklerimizi modern bir imzayla sunuyor. The Marmara Pera'nın en üst katındaki konumu ile büyüleyici bir İstanbul manzarasına karşı keyifli ve romantik bir akşam yemeği için ideal bir restoran.

The Light House, Seyşeller

Eski bir deniz fenerinde yemek yemek kadar daha unutulmaz bir alternatif ne olabilir? The Four Seasons'ın Seyşeller'de bulunan oteli The Light House adlı restoranı size bu unutulmaz anı yaşatmak için bekliyor. Hint Okyanusu'nun muhteşem gün batımına karşı leziz ve taze deniz ürünleri veya organik et çeşitlerinin bulunduğu restoran oldukça romantik ve paha biçilemez bir tecrübe vaat ediyor.

Epicure, Paris

Le Bristol Hotel'in ihtişamlı restoranı Epicure, kendinizi bir Fransız sarayında hissettirecek bir ambiyansa sahip. Üç Michelin yıldıza sahip olan şef Eric Frechon, aşık olduğu Fransız mutfağının “En”lerini restoranda misafirler ile buluşturuyor. Yıllanmış parmesanla granite edilmiş enginar ve kaz ciğeri gibi menünün parlayan yıldızları romantik bir geceyi unutulmaz kılabilecek detaylar arasında yer alıyor.

Ali Barbour's Cave Restaurant, Kenya

Ali Borbour's Cave Restaurant, Kenya'da yerin 10 metre altındaki eski bir mağaranın içinde bulunuyor. Afrika'da yıldızların altında unutulmaz bir akşam yemeği tecrübesi için Cave Restaurant karşı konulmayacak kadar etkileyici. Dünyanın dört bir yanından farklı lezzetlerin toplandığı menüde her damak zevkine uygun bir alternatif bulmak mümkün.

Neolokal, İstanbul

Başarılı şef Maksut Aşkar önderliğinde İstanbul'un en lezzetli restoranlarından biri olan Neolokal, Salt Galata'da bulunuyor. Rahat ama şık ambiyansı ile keyifli bir İstanbul manzarasına karşı romantik bir yemek için ise oldukça uygun. Mutfaklarında gelenekçiliğin ve toprağa saygının ön plana çıktığı Neolokal'de lokal üreticilerden alınan ürünlerle yapılmış geleneksel lezzetler ön planda tutuluyor.

River Café, New York

Brooklyn'de köprünün hemen ayağında bulunan River Café, nefes kesen bir Manhattan manzarasına karşı, romantik ortamı ve lezzetli yemekleri ile ön planda. Bir Michelin yıldıza sahip restoranın menüsünde Amerikan spesiyalleri uluslararası tatlar ile harmanlanıyor. En kaliteli ürünlerin kullanıldığı yemeklerde, ürünlerin mevsimselliğine ise oldukça dikkat ediliyor.

Gaddi's, Hong Kong

The Peninsula Hotel'in içinde bulunan Gaddi's, Hong Kong'un ilk fine-dining restoranlarından biri olarak yıllardır gastronomi sahnesinin içinde yer alıyor. Renovasyondan sonra otelin eski balo salonuna açılan Gaddi's büyüleyici dekoru ve ihtişamı ile romantik bir buluşma için keyifli bir seçenek. Bir Michelin yıldızlı Gaddi's, Fransız mutfağını modern-klasik bir anlayışla yorumlayan şef Xavier Boyer'in elinden çıkma leziz bir menüye sahip.

Enoteca la Torre, Roma

İtalya'nın tarih içinde kaybolan başkenti Roma'nın en prestijli restoranlarından biri olan Enoteca la Torre, bir Michelin yıldıza sahip bir restoran. Restoran oldukça etkileyici bir ambiyansa sahip. Şehrin en genç Michelin yıldıza kavuşmuş şeflerinden olan Domenico Stile, Roma mutfağının şerefine local lezzetlerden oluşturulmuş. Şef tarafından oluşturulucak olan sürpriz tadım menüsü hem şaşırtıcı hem de büyüleyici bir gastronomi yolculuğuna çıkarıyor.

Kaynak: Oggusto