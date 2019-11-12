Dünyanın en sıradışı 25 Airbnb evi

Özellikle son yıllarda tatillerde en çok tercih edilen konaklama şekli Airbnb evleri oldu. Çoğu zaman otellerden daha ekonomik olan bu evler, dünya çapında giderek daha popüler hale geliyor. İşte tatilde hem ev konforunu yaşamak, hem de otel odası monotonluğundan farklı bir tecrübe isteyenlerin tercihi olan Airbnb evlerinin en sıradışı 25 örneği...

1. Eco Bamboo Home – Bali, Endonezya

Rüya gibi bir tatil yaşamak isteyen pek çok insanın ilk tercihinin başında Bali geliyor. Herkesin hayatında en azından bir kez görmek isteyeceği bu büyülü yerde, birbirinden güzel Airbnb evleri de dikkat çekiyor.

Yemyeşil doğası ve dinginliğiyle, huzur ve romantizm arayanların vazgeçilmezi haline gelen Eco Bambnoo Home, 4 kişilik kapasitesiyle gecelik 225 dolara alıcı buluyor.

2. Casa Caracol – Mujeres Adası, Meksika



Dünya çapındaki an havalı Airbnb listesinin olmaz olmazı, artık ikonik hale gelen Casa Caracol. Willy Wonka’ya ait gibi görünen ve sıradışı mimarisiyle pek çok turisti kendine çeken bu evin 3 kişilik kapasitesiyle gecelik fiyatın 300 dolar.

3. Skylodge Macera Suitleri – Peru



Eğer her şeyden uzaklaşmak istiyorsanız, Peru’nun dağlarında yer alan bu evler tam size göre olabilir. Yükseklik korkusu olanları biraz zorlayacak olsa da, doğayla bütünleşmiş bir tatil için burası biçilmez kaftan. Geceliği ise 580 dolar.

4. Floor Bamboo Palace – Bali, Endonezya



Güzelliğiyle büyüleyen bu evi kiralamak maalesef önümüzdeki bir kaç yıl için mümkün değil. Şimdiden yaklaşık 2 yıllık rezervasyonları dolan bu evde, size kişisel bir hizmetçi verilmesinin yanı sıra, tüm yemeklerinizi hazırlayacak bir şef de seçebiliyorsunuz.

5. Underground Hygge – Orondo, ABD



Bu büyülü ve izbe Hobbit evleri, bir haftasonu kaçamağı için harika bir tercih olabilir. İkonik yuvarlak kapılarıyla ve etrafındaki doğal güzelliklere nefes kesici bir ortam sunan bu ev, hayal gücünüzü perçinleyerek unutulmaz bir yolculuk vaadediyor. İçinizi ısıtacak bu evin iki kişilik gecelik ücreti ise yaklaşık 600 dolar.

6. Kişiye özel ada – Sunny Hvaler, Norveç

Bazen hiç insan görmek istemediğimiz zamanlar olabilir, işte böyle zamanlarda tek ihtiyacınız size özel bir ada…

Eğer böyle bir kaçış tatili arıyor ve kendi arkadaşlarınızla rahatça tatil yapmak istiyorsanız, Norveç’teki bu eve bir göz atmalısınız. 6 kişi konaklama kapasitesi bulunan bu evin gecelik fiyatı 300 dolar.

7. Dome Room – Sacred Valley, Peru



Pisac’a 7 kilometre mesafedeki Apu Pachatusan bölgesinde, etrafı birbirinden güzel dağ manzaralarıyla kaplı bir alanda yer alan bu kubbe odalar, sunduğu görsel şölenle misafirlerini büyülüyor. Doğanın ortasında sakin bir zaman geçirmek için ideal olan bu evler, 2 kişi için 33 dolarlık ücretiyle de yoğun talep görüyor.

8. Intown Treehouse – Atlanta, ABD



2016 ve 1017 yıllarında Airbnb’nin en çok gidilmek istenen evleri listesinde 1 numara olan bu peri masalını andıran ev, size rüya gibi bir tatil sunuyor. Eğer milyonlarca insanın bir geceliğine de olsa uyumak isteyeceği bu evi tutmak isterseniz, iki kişi için 450 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

9. Airship, İskoçya



Dünyanın en iyi Airbnb evlerinden biri sayılan bu gözlerden uzak zeplin şeklindeki evde kalmak istiyorsanız, iki kişi 220 euro ödemeniz gerekiyor. Bu evi en özel kılan şeylerden biri, bir battaniyeye sarılıp geceleri yıldızların müthiş manzarasını seyredebilme olanağı sunması.

10. Blue Guesthouse – Ilulissat, Grönland



Herkesin tatilini güneşli bir yerde geçirmek istemediği kesin. Eğer siz de karlı havalardan ve buz dağlarını izlemekten hoşlananlardansanız, bu ev sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Kışın büyülü dünyasını yaşamak isterseniz iki kişi 165 dolara bu harika evde konaklayabilirsiniz.

11. Wilton Şatosu – Bree, İrlanda

İrlanda’nın güney batısında bulunan ve lüks konaklama imkanı sunan bu şato, 19. yüzyıldan kalma. Tabii bu lüks konaklamanın ücreti de ona göre oluyor.

Airbnb’nin en pahalı yerlerinden biri olan bu şatoda iki kişilik günlük konaklama 1.500 dolar civarında ve minimum iki gece konaklama şartı var. Eğer bu tecrübeyi mutlaka yaşamak istiyorsanız 13 kişiyle aynı ücreti ödeyerek bu şatoyu kiralayabilirsiniz.

12. Snow Igloo – Pelkosenniemi, Finlandiya



Tamamen kardan yapılmış bir Eskimo evinde konaklama nasıldır diye merak ediyorsanız, burası en iyi seçeneklerden biri olabilir. İçerisinin sıcaklığı 16 dereceye kadar çıkabilen bu evde, 5 kişilik kapasitesiyle konaklamak gecelik 800 dolar.

13. Flocelliere Kalesi – Fransa



Bu kalenin ilk temelleri 11. yüzyılda atılmış, o yüzden kendi krallığınızda yaşadığınızı hissetmek isterseniz burası bu arzunuzu kesinlikle karşılayacaktır. Tabii ki bu kadar eski bir kalede kalmak çok da uygun fiyatlı değil. 10 kişi için gecelik fiyatı 2.000 dolar.

14. Dog Bark Park Inn – Montana, ABD



3 kişi 299 dolara bir köpek evinde kalmak epey ilginç bir deneyim olabilir. Burası tasarımıyla dikkat çeken, en eğlenceli Aribnb evlerinden biri.

15. Kuş Adası – Placencia, Belize



Havalı bir ev ya da ilginç tasarımlı bir daire kiralamak güzel olabilir ancak kendinize ait olacak bir ada kiralamanın keyfi bambaşka olacaktır. Sadece Belize’nin doğası ve müthiş manzarasına bakabileceğiniz bu muhteşem adada, 5 kişi 1.200 dolara konaklayabilirsiniz.

16. Adobe Dome – Texas, ABD



Bu eşsiz kubbe ev Texas’ta bir çölde yer alıyor ve tamamen güneş sistemiyle enerji sağlıyor. iki kişilik konaklamanın 160 dolar olduğu bu kubbede, hem gündüz hem gece eşsiz manzaralara şahit olmak mümkün.

17. Castello di San Fabiano – Sienna, İtalya



Kendi üretimi olan yöresel lezzetleri de misafirlerine sunan bu küçük kale evinde kendinizi doyasıya çıkartabilirsiniz. Buranın bir gecelik ücreti ise 190 dolar.

18. Cabana Floripa – Florianopolis, Brezilya

Dağlarının arasına konuşlanmış olan bu ev, camdan duvarlarıyla panoramik bir manzara sunuyor. Ekolojik bilinçlenmeye dikkat çekmek amacıyla atıklardan üretilen bu ev, baştan aşağı sihirli bir yer.

Eğer çevreye duyarlı geri dönüşümü savunana, doğaya ve sanata düşkün biriyseniz bu ev tam size göre. Sürdürülebilir enerjisiyle dikkat çeken bu evin 5 kişi için gecelik fiyatı 190 dolar.

19. Zebra Safari Evi – Plettenberg Bay, Güney Afrika



Doğanın ortasında, hayvanları kendi doğal habitatlarında izleme imkanı sunan bu evde, rahatınız için hamaklar, piknik masaları, ve barbekü de bulunuyor. Taş ve tahtadan yapılan bu evde 4 kişi kalabiliyor ve gecelik fiyatı 225 dolar.

20. Cubehouse – Rotterdam, Hollanda



Rotterdam’ın merkezinde yer alan bu küp ev , tam bir mimari tasarım harikası. Deneyse bir tasarımla geleneksel ögeleri barındırarak yapılan bu evde 2 kişilik konaklamanın fiyatı 200 dolar.

21. True Plane – Le Haut Köyü, Fransa



Gerçek bir uçağın eve dönüştürüldü bu yerde konaklamak 4 kişi için günlük 120 dolar. Yaz aylarında bu ilginç tecrübeyi yaşamak isteyenler için bir havuzu da mevcut.

22. Casa Tiny – Puerto Escondido, Meksika



Meksika’da yer alan bu minik ev, her şeyde uzaklaşmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Yerleşim yerlerine uzak bir mesafede bulunan bu ev, izole bir tatil geçirmek isteyenler için iki kişilik 220 dolar fiyatıyla kapılarını açıyor.

23. Bubble Tent – Bali, Endonezya



Her instagram fenomeninin hayali olan bu balon ev, alışılmadık görüntüsüyle herkesin ilgi odağı oluyor. Önünde kendine ait bir özel havuzu da bulunan bu yeri boş bulabilirseniz, geceliği 230 dolar civarında.

24. School Bus Conversion – West Virgina, ABD



97 model bir okul otobüsünden evrilen bu ev, içindeki konforuyla ilginç bir deneyim sunuyor. Sahibinin özel arazisinde bulunan bu 3 kişi kapasiteli otobüs evin geceliği 95 dolar.

25. Mirrored House – Pittsburgh, ABD



Bir sanatçı tarafından tasarlanan bu ev neredeyse tamamen aynalarla dekore edilmiş. Oldukça değişik sanat objelerinin ve mobilyalarının da bulunduğu evde bir süre rezervasyon için boş bir zaman bulunmuyor.