‘Dünyanın en tehlikeli yolu’nden geçmek cesaret istiyor

Bayburt-Trabzon sınırında yer alan ve 2016 yılında dünyanın en tehlikeli yolu seçilen 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağındaki Derebaşı virajları, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı D- 915 yolu, son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.

Trabzon’un Çaykara ilçesini Bayburt’a bağlayan ve 13 keskin virajın olduğu Soğanlı Dağı’ndaki D-915 numaralı yolun bazı bölümlerinin Bolivya’daki ölüm yolundan daha tehlikeli olduğu belirtiliyor. Derebaşı virajları olarak bilinen yol, arazisindeki sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı tahmin edilen yolda yer alan virajlar, araçla tek seferde dönülemiyor. 2016 yılında ‘www.dangerousroads.org’ adlı site tarafından dünyanın en tehlikeli yolu seçilen Derebaşı virajları, Trabzon ile Bayburt’u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.

Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı yol, bölge turizmine kazandırılmasıyla son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.

“AŞAĞIYA DOĞRU BAKINCA ÖDÜMÜZ PATLADI”

Yoldan geçerken korktuklarını belirten Murat Ateş, “Dünyanın en tehlikeli yolunu görmek istedik. Çok fazla keskin viraj var. Yoldan geçerken ürperdik hatta aşağıya doğru bakınca ödümüz patladı. Acemi sürücüler, sakın bu yoldan geçmesin” dedi.

“2-3 HAMLEYLE DÖNEBİLİYORUZ”

Sürücü Davut Doğan, “Bazen bu yolu kullanıyoruz, gerçekten tehlikeli bir yol. Küçük bir hatada yuvarlanabilirsiniz. Yol tek şeritli olduğu için başka araçlarla karşılaştığımız zaman bekliyoruz. Virajlara girdiğiniz zaman ise hızınızı yavaşlatıyorsunuz. Bu keskin virajları 2-3 hamlede anca dönebiliyorsunuz” diye konuştu.

“KORKUTUCU BİR YER”

Sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Hasan Türkoğlu da, “Sosyal medyada sık sık bu yolu görüyordum. Ben de bu virajları çok merak ettim ve gelip görmek istedim. Gerçekten korkutucu bir yer. Bu tehlikeye rağmen insanların çoğu bu yolu kullanıyor” ifadelerini kullandı. (DHA)