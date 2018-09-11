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“Dünyanın en yalnız adamı” olarak bilinen adam, diğer kabile üyelerinin öldürülmesi sonucu yalnız kalmıştı. 50’li yaşlarında olduğu tahmin edilen adamın görüntüleri, Brezilya hükümetinin yerli halklarla ilgili çalışan vakfı FUNAI tarafından çekildi. Çok uzaktan çekilmiş olan görüntülerde kaslı bir adamın baltayla bir ağaç kestiği görülüyor. Görüntüler basında ve sosyal medyada fazlaca paylaşıldı ama yerlinin hikâyesi videoda görünenlerden çok daha derin.

NEDEN GÖRÜNTÜLENDİ?

FUNAI ‘dünyanın en yalnız adamını’ 1996’dan bu yana uzaktan takip ediyor. Yerlinin Brezilya’nın kuzeybatı eyaletlerinden Rondonia’da yaşadığı bölgenin koruma alanı olmaya devam edebilmesi için, yerli adamın yaşadığının kanıtlanması gerekiyor. Yaklaşık 4 bin hektarlık alanın çevresinde özel çiftlikler ve yasa dışı olarak ormansızlaştırılmış alanlar bulunuyor. Ancak, hayatını tehlikeye atmamak için, yerlinin yaşadığı bölgeye girmek yasak. Brezilya anayasasına göre, yerlilerin toprak hakkı bulunuyor.

Kabilelerin yaşam hakkını savunan Survival International’dan Fiona Watson, Brezilya hükümetinin FUNAI’nin bütçesinde kısıntıya gittiğine ve tarımla uğraşan iş insanlarının Kongre üzerinde güç sahibi olduğuna dikkat çekiyor ve “Ülkede yerlilerin haklarına büyük bir saldırı söz konusu” diyor. Watson bu nedenle video ‘röntgencilik’ gibi görünse de yerlinin görüntülenmesinin, adamı koruma anlamında önemli olduğunu belirtiyor.

YERLİ ADAM HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Hakkında birçok araştırma, makale ve ABD’li gazeteci Montel Reel tarafından “Kabilenin son üyesi: Amazon’daki yalnız adamı korumanın efsanevi serüveni” adlı bir kitap dahi yazılmış olsa da, yerli adam hakkında çok az şey biliniyor.

Yerli adam “iletişim kurulmamış” sınıfında, yani şu ana kadar dış dünyadan hiç kimsenin onunla konuşmadığı tahmin ediliyor. Üyesi olduğu 6 kişilik grup 1996’da çiftçilerin saldırısına uğradığında, bir tek o hayatta kalmıştı. Kabilesinin ismi ve hangi dili kullandığı da bilinmiyor.

Brezilya basını yıllar boyunca yerliden “Çukur adam” olarak bahsetti çünkü, muhtemelen hayvan avlamak ya da saklanmak için, açtığı büyük çukurlarla biliniyor. Geçmişte arkasında kamıştan yapılmış kulübeler ve reçineden yapılma fener, ok gibi aletler de bırakmıştı.

BUNDAN ÖNCE GÖRÜNTÜLENEBİLMİŞ MİYDİ?

Son videoya kadar sadece flulaştırılmış bir fotoğrafı mevcuttu. Fotoğraf FUNAI’nin gözlem seyahatine eşlik eden bir belgeselci tarafından çekilmişti ve 1998 Brezilya yapımı Corumbiara belgeselinde kısaca yer verilmişti. Yerli haklarını savunan aktivistler adamın sağlıklı görünmesine çok şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını söylüyor. FUNAI’nin bölge direktörü Altair Algayer, “Çok iyi görünüyor, avlanıyor, papaya, mısır yetiştiriyor” dedi.

FUNAI’nin bunun gibi izole yerlilerle ve kabilelerle iletişime geçmeme politikası bulunuyor. Söz konusu yerli adam da daha önce karşısına çıkan insanlara ok atarak iletişime geçmek istemediğini belli etmişti. Bölgeyi ziyaret etmiş olan Fiona Watson “Yerli adam çok şiddet dolu bir deneyim yaşadı ve dış dünyayı çok tehlikeli bir yer olarak görüyor” dedi.

NEDEN TEHLİKE ALTINDA?

Yerli adamın kabilesinin birçok üyesinin 1970 ve 80’lerde öldüğü ya da öldürüldüğü tahmin ediliyor. Yakınlara yapılan yol da bölgenin değerlenmesine ve iş insanlarının bölgeye talebinin artmasına neden olmuş. Çiftçiler ve yasa dışı ağaç kesenler, yerli adamın yaşadığı bölgeye göz dikmiş durumda. Bu gruplar silahlı ve zaman zaman bölgede görev yapan FUNAI yetkililerini bile tehdit ediyor.

Survival International’a göre Brezilya’daki Amazon ormanlarında hâlâ dış dünyayla hiç iletişime geçmemiş kabileler var. Bu iletişim yerliler için hastalık kapma riski de oluşturuyor. Grip gibi hastalıklar bile, bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğu tahmin edilen yerli kabileler için öldürücü olabiliyor. Watson “Aslında yerli adamla ilgili hiçbir şey bilmeye ihtiyacımız yok ama o kaybettiklerimizin -muazzam insan çeşitliliğinin- bir sembolü” diyor.

BBC