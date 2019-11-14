Dünyanın en yalnız adası Tristan-Cunha

Güney Afrika ve Güney Amerika’nın tam ortasında yer alan Tristan-Cunha Adası, "Dünyanın en yalnız adası" olarak da biliniyor.

Dünyanın, üzerinde yerleşim olan karaya en uzak adası olan Tristan-Cunha, 1506 yılında Portekizli Amiral Tristao da Cunha tarafından keşfedilmiş.

Güney Afrika’dan 1500 mil, Güney Amerika’dan ise 2000 mil uzaklıktaki bu ada, okyanusun tam ortasında yer alıyor.

En yakın kara parçası kuzeyde 2.334 km uzaklıktaki St. Helena adası olan Tristan-Cunha’ya en yakın kıta şehri ise 2.778 km doğuda Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town kenti.

Havaalanı olmayan adada yaşayan 300’e yakın kişi, gereksinimlerini yılda sadece 8 kez Güney Amerika’dan sefer yapan gemiyi bekleyerek yapabiliyor.

Penguen, fok ve martıların doğal yaşam alanı olmakla birlikte, ada sakinlerinin beslediği 1000 civarında koyun ve sığır da adanın canlı popülasyonunu oluşturuyor.

Hayvancılığın yanısıra tarım da adada yaşayanların temel uğraşları.

Yeterli gıdalarını üretebilmek için seracılıkla da destekledikleri tarımsal faaliyetleri kapsamında kendilerine yetecek sebzeleri üretme çabaları günlük yaşamın önemli bir kısmını alıyor.

Ada halkı, vakit geçirebilmek için kendilerine sosyal alanlar da inşa etmiş.

Adada bu amaca yönelik yüzme havuzu, pastane ve dans pisti inşa edilmiş.

İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı olmakla birlikte kendi bayrağı da olan yalnız adanın bir okulu, postanesi ve hastanesi de mevcut.