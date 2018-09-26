Dünyanın farklı köşelerinden sokak lezzetleri

Yemek ve seyahat, yaşamın harika deneyim kavşaklarından ikisi. Farklı bir ülkeyi keşfetmenin, o kültürü tanımanın en etkili yollarından biri de sokak lezzetlerini tatmaktır. Hızlı hazırlanan, dolaşırken bile yiyebileceğiniz bu tatlar, lezzet hafızanızda da izler bırakır. Sokak yemeği yemek sadece bütçe içinde kalmayı sağlamaz, aynı zamanda yerel halkla sohbet etme, yemekler ve gelenekler hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı da verir.

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1. Çek Cumhuriyeti'nden Chumney Cake veya Trdelnik

Bir Prag gezinizde mutlaka tatmanız gereken bu lezzeti sevmeyecek kişi yoktur. Bu spiral şekilli çörekler, hamuru büyük bir şişenin etrafına sarmak suretiyle yapılır, daha sonra bir ızgara üzerinde pişirilir, toz şeker içinde yuvarlanır ve Nutella ile servis edilir. Soğuk Çek sabahlarında içinizi ısıtması garanti.

2. Kanada'dan Patates ve Peynirli Poutine

El kadar bir kabın içinde patates kızartması, lor peyniri ve et sulu muhteşem bir sosla akşam yemeğinizi lezzetli ve ucuz hale getirebilirsiniz. Poutine'in kıymalı, cheddarlı gibi farklı pek çok versiyonu var. Ek olarak peynir, karamelize soğan gibi malzemeler eklenebilse de ana tarif patates, peynir ve gravy sostan ibarettir.

3. Jamaika'dan Jerk Tavuk

Aslında “jerk”, Jamaika'ya özgü bir baharat karışımını betimliyor. Tavuklar kuru olarak bu baharat karışımıyla ovulur veya bir gece önceden yine bu karışımla ıslak marine edilir. Daha sonra yerel pimeto ahşabı alevinde pişirilir ve baharatlı, mis gibi kokan ve lezzetine doyulmaz bir hal alır. Özellikle tütsülü veya isli lezzet sevenlerin vazgeçemeyeceği bir türdür. Jamaika'da bu tavuk pişerken kokusunu çok uzaklardan bile alabilirsiniz.

4. Çin‘den Bao veya Baozi

Baozi, doldurulmuş ve buharda pişirilmiş bir hamur işidir. Kahvaltıda veya ara öğünlerde yiyebileceğiniz dolgulu bir atıştırmalık türüdür. Baozi topu, sebzeler veya etler gibi tuzlu dolgular ile doldurulur ve daha sonra yumuşak ve tatlı bir şekilde buğulanır. Bir bao topunu yemek, bir bulutu yemeye çok benzer: kabarık, hafif ve şaşırtıcı.

5. Hollanda'dan Minik Krepler Poffertjes

Poffertjes yani mini Hollandalı krepler, herkesin hayatında bir kez denemesi gereken basit ama lezzetli bir sokak yemeğidir. Bu krepler sevimli ve lezzetlidir ve servis edilen malzemelerle birlikte harika bir kombinasyon oluştururlar. Mini mini krepler özel tavasında pişirildikten sonra tereyağ dökülür ve pudra şekeriyle servis edilir. Gezerken atıştırmak için muhteşem seçeneklerdir.

6. Taiwan'dan Bubble Tea

Tayvan menşeli köpüren çay veya boba çayı, kremsi çay ve içi sakızımsı siyah tapyoka toplarından oluşur. Tapyoka, patatese benzeyen manyok sebzesinden çıkarılan bir nişasta türüdür. Egzotik versiyonları, krem karamel, yeşil çim jölesi ve tatlı kavun içerebilir.

7. İtalya‘dan Arancini



Bu lezzeti bize çok yakın bulabilirsiniz. İçli köftenin bir benzeri olarak tanımlanabilir. Arancini topları, antik bir imparator, avlanırken yemeğini yanında taşımak istediğinde icat edildi. Toplar kolayca taşınabilir, bozulmaz ve lezzetlidir. Galeta ununa bulanarak kızartılmış ve risotto pirinci, mozzarella peyniri ve ragu yani soslu, kavrulmuş çok ince et parçaları ile doldurulur.

8. El Salvador'dan Pupus

Pupus aslında bir mısır ekmeği çeşididir. İçi çeşitli malzemelerle doldurulur ve El Salvador'da çok tercih edilen bir sokak yemeğidir. Geleneksel olarak kırmızı fasulye, peynir ve chicharron (tuzlu domuz) ile doldurulsa da farklı versiyonları da bulunur.