Dünyanın ikinci büyük krater gölü Nemrut… Görenleri kendine hayran bırakıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal görüntüsü ve güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, her mevsim doyumsuz manzarasıyla adeta görsel şölen sunuyor.

Şu an bir yanı hâlâ karla kaplı olan krater gölünde iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile de dikkatleri üzerine çeken krater gölü her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Öte yandan, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin 2022 yılını Nemrut Krater Gölü için tanıtım yılı ilan etmesiyle kratere olan ilgi de bir hayli arttı.

Ayrıca, Bitlis Eren Üniversitesi koordinesinde yürütülen çalışmalarla muhteşem kraterin UNESCO Jeopark AğıEna dahil edilmesi ile ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Tanıtım için başlatılan çalışmalar aralıksız şekilde devam ederken, görüntüsüyle kendine hayran bırakan Nemrut Krater Gölü, şimdiden ziyaretçilerini bekliyor. (İHA)

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