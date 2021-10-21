Dünyanın ikinci büyük krater gölünde yüzme keyfi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölüne akın eden vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden 2 bin 250 rakımda yüzme keyfi yaşadı.

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Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nün serin sularında yüzen vatandaşlar, soğuktan titreseler de yüzme keyfinden vazgeçmiyor.

Arkadaş grubuyla Nemrut Krater Gölü’ne giden Nafiz Tüzün, “Burası gerçekten çok güzel ve özel bir yer. Herkesin gelip görmesini de kesinlikle tavsiye ederim” dedi.

İlk defa Nemrut'ta yüzme imkanı bulduğunu dile getiren Turgut Sancak ise, “Havanın ve suyun soğuk olmasından dolayı genelde kimse bu mevsimde, burada yüzmeye cesaret edemez. Ama arkadaşlarımızla yüzme keyfini yaşamak için kendimizi Nemrut’un soğuk sularına bıraktık. İlk başta biraz üşümüş olsak da su çok güzel. Herkese de gelip bu mevsimde bile burada yüzmeyi tavsiye ediyoruz” diye konuştu. (İHA)