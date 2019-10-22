Dünyanın ilk hava taksi durağı tanıtıldı

Volocopter ve Skyports ortaklığının ürünü olan VoloPort'un taksileri ve taksi durakları olacak.

VoloPort'un tanıtımında, hava taksisinin hızlı, uygun fiyatlı ve temiz bir ulaşım aracı olacağı vurgulandı.

Volocopter'in CEO'su Florian Reuter, “VoloPort'u test etmekten dolayı heyecanlıyız. Fakat bir araya gelmek için ekosistemin tüm unsurlarına ihtiyacımız var. Birlikte hareket edeceğiz. En önemli kısımlardan biri altyapıdır. VoloPort, aracın ve yolcunun ulaşımını sağlar. Ayrıca aracın trafik yönetim sistemine aktif bir şekilde entegre olduğundan emin olmalıyız. Bunu başarmak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir gün küçük, insansız eVTOL'lerin(elektrikli dikey kalkış ve iniş araçları) büyük insansız araçlar ve hava taksileri olacağını düşünüyoruz. Hepsinin bir arada yaşaması gerekiyor. Bu yüzden trafik yönetimi sistemini geliştirmek için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.