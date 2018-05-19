Düzce gezilecek yerler: Şelale cenneti Düzce’de gezilecek 5 yer…

Düzce doğası ve metropollere yakınlığıyla dikkat çekiyor. Tarihi M.Ö. 1390-800 yılları arasında hüküm süren Hititler’e kadar uzanan Düzce'nin gezilecek yerlerinden 5 tanesini sizler için derledik. İşte Düzce gezilecek yerler...

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Düzce, doğaseverlerin her mevsim tercih ettiği, şehrin keşmekeşinden ve gürültüsünden uzaklaşmak için kaçış noktalarından biri olarak öne çıkar. Düzce’de nerelere gidilir? Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Düzce, doğa sporlarına ilgi duyanların vazgeçilmez adresidir. İşte Düzce’de gezilecek 5 yer…

AKÇAKOCA CENEVİZ KALESİ

Ceneviz Kalesi, Akçakoca şehir merkezine 3 Kilometre mesafede bulunan kale Cenevizliler tarafından inşa edilmiştir. Günümüzde turizme kazandırıldıktan sonra, mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Gerçekte Selçuklular'dan kalma olan kalenin, Osmanlılar tarafından onarıldığı ve Cenevizlilere karşı kullanıldığı da rivayet edilmekte. Giriş kapısı yanında bir kulesi olup, deniz tarafında duvarları yıkılmış olan kale içinde bir su sarnıcı yer alıyor.





TORKUL GÖLETİ VE YAYLASI

Türkiye'nin kamp rotalarında en çok tercih edilen yerlerden biri de Torkul Göleti. Düzce'de bulunan Torkul Göleti ve yaylası şehre 28 kilometre uzaklıkta saklı kalmış bir cennet…

SAMANDERE ŞELALESİ

Orman Bakanlığınca Tabiat Anıtı olarak tescillenen Samandere Şelalesi, il merkezine 26 kilometre uzaklıktadır. İsmini taşıdığı Samandere Köyü’ndeki bu güzelliğin yanında anıt ağaçlar, bir cadı kazanı ve 3 şelale bulunmaktadır. Çevresi tam bir keşif yeridir.

MELEN ÇAYI

En heyecanlı rafting alanlarından biri olan Melen Çayı, Güneyden Uğur suyunu daha sonra Sığırlık, Samandere ve Torkul Deresini, doğudan Asar deresini, batıdan da Adapazarı Akyazı yönünden gelen Aksu deresininde katılmasıyla Düzce’de bir çok ilçe ve köy sınırlarından geçtikten sonra Sakarya sınırlarından Karadenize dökülür. Özellikle bahar aylarında debisi yükselen Melen Çayı'nda rafting yapmak rafting tutkunlarının vazgeçilmezidir.

GÜZELDERE ŞELALESİ

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan ve çevresine ayrı bir doğallık katan Güzeldere Şelalesi, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktadır. Rakımı 600 metredir. 1993 yılından itibaren mesire yeri, 2011 yılında da Tabiat Parkı olarak tescil edilmiştir. Güzeldere Köyü’nden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale 120 metre yükseklikten dökülen suyun doğal coşkusunu dev Kayın ve Gürgen ağaçlarıyla bütünleştirerek muazzam bir görüntü arz etmektedir. Güzeldere Şelalesi, doğal peyzaj bitki örtüsü, piknik alanları, orman içi dinlenme yerleri ve yürüyüş parkurları ile önemli değerlerimizden biridir.