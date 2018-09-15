Edirne gezilecek yerler: 17. yüzyılda Avrupa’nın en büyük şehirlerinden olan Edirne…

Edirne'de gezilip görülmesi gereken birçok yer bulunuyor... Mimar Koca Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii gibi birçok tarihi eserin bulunduğu dünyaca da bilinen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı, Edirne’nin gezilecek tarihi ve turistik yerlerini daha iyi tanıyalım… İşte Edirne gezisinde mutlaka görmeniz gereken yerler...

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Edirne, “Der-i Saadet” (Mutluluk Kapısı) bir “Şenlikler Şehri”dir. 17. yüzyılda İstanbul, Londra, Paris ve Roma’dan sonra Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri olmuştur. 88 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuş, İstanbul'u fethederek yeni bir çağın başlamasını sağlayan Fatih Sultan Mehmed başta olmak üzere Şeyh Bedreddin, Şevket Süreyya Aydemir ve de birçok büyük devlet adamının doğduğu Serhat Şehri Edirne. Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini öğrenebileceğiniz gezi rehberini sizler için hazırladık…

EDİRNE GEZİLECEK YERLER

MURADİYE CAMİİ

Muradiye Camii, 1426-1436 yıllarında, binaya adını veren Sultan II. Murad'ın emriyle inşa edilmiştir. Bu caminin duvarları ve mihrabı son derece güzel çinilerle süslenmiştir. Sultan Murat, Mevlevi düzeninin kurucusu olan Rumi Jalîl-i Muhammed'in bir rüyasından esinlenerek, kardeşi için bir ibadet ve barınma yeri kurmasını istedi. Ancak yapının orijinal tasarımını değiştirerek, camiye dönüştürdü ve dervişleri de yakındaki bir bahçenin içinde artık yok olan başka bir tekkeye taşıdı. Cami kompleksi içinde bir imaret ve mekteb de bulunuyordu. Ancak bu yapılar günümüze ulaşamamıştır.

SELİMİYE CAMİİ KÜLLİYESİ

Osmanlı İmparatorluğunun eski başkenti Edirne'nin silüetine hakim olan II. Selim tarafından yaptırılan Selimiye Camii ve Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun en seçkin mimarı olan Sinan'ın büyük eserlerinin içinde yaratıcı zekasının bir şaheseri olarak doruğa ulaşmasını temsil etmektedir. Dört yükselen ince minaresi, muhteşem bir şekilde dekore edilmiş iç mekanı, el yazması kütüphanesi, titiz işçiliği, parlak İznik çinileri ve mermer avlusu ile birlikte tek bir büyük kubbeye çıkan heybetli cami, medreseleri, dış avlu ve kapalı çarşı ile birlikte bir sanat formu ve 16. yüzyıl İslam mimarisinin en görkemli eseridir.

ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

Müze, Selimiye Camii'nin doğu kapısının 50 metre uzağında yer alır. Edirne’de ilk müze, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1925 yılında Selimiye Camisi avlusu içinde bulunan, 1569-l575 yılları arasında Selimiye Camisi ile beraber yapılan Dar-ül Kurr’a Medresesinde açılmıştır. Edirne'nin en fazla eser barındıran müzesi Arkeoloji ve Etnografya olarak iki kısma ayrılmıştır.

Etnoğrafya Bölümü: Girişte sol tarafta yer alan bölümde; tuğralı gümüş eserler, ev eşyaları, Selimiye Camii mihrabına serilmiş olan Gördes tipi halı seccade ve 19 uncu yüzyıl Şarköy Kilimleri bulunmaktadır. Ayrıca, Osmanlı döneminde basılan sikkeler, temel kazılarında çıkan defineler ve yurt dışına kaçırılırken yakalanıp müzeye getirilen sikkeler de bulunmaktadır.

Arkeoloji Bölümü: Atatürk'ün emriyle 1936-1939 yılları arasında gerçekleştirilen tümülüs kazılarında çekilen fotoğraflar ve Trakya'daki antik bölgelerle ilgili harita bulunur.