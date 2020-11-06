Edirne’ye Bulgar akını! Adım atacak yer kalmadı

Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turist sayısı her geçen artıyor. Corona virüsü salgınına rağmen gelen komşu vatandaşları, iğneden ipliğe çok sayıda ihtiyacını kentten karşılıyor.

Bulgaristan’ın 1 Eylül itibarıyla karantina sürecini kaldırmasının ardından, Edirne’ye gelmeye başlayan Bulgar turistler, cuma günleri ve özellikle hafta sonları kentte adım atacak yer bırakmıyor.

Her cuma Ulus Pazarı’na gelen komşu ülke vatandaşları, hem tekstil hem de mutfak ihtiyaçlarını buradan karşılıyor. Taşıyabildikleri kadar ürün alan Bulgar turistler, iki ülkede de artan corona virüsü vaka artışına aldırmayarak alışverişlerine devam ediyor.

Ulus Pazarı esnafından Salih Mızrak, “En çok müşteri Bulgaristan’dan geliyor. Hem esnafın yüzü gülüyor hem de gönül rahatlığıyla pazarımızdan alışveriş yapıyorlar. Pazarımızda her şeyi ucuz buldukları için geliyorlar” dedi.

“HER GELDİĞİMİZDE 3 BİN LİRA HARCIYORUZ”

Bulgaristan’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali’den gelen Yıldız Ayaz ise “Buradaki ürünler hem çok iyi hem de çok ucuz. Her geldiğimizde 3 bin lira gidiyor. Her hafta geliyoruz. Bunun yanında esnafın güzel davranması da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, da “Corona salgını nedeniyle Edirne Valiliği, Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğun önlemler alınıyor. Biz de pazarda hijyen önlemlerini Bulgarca anonslar yaparak hatırlatıyoruz. Tüm esnafımızın HES kodlarını alarak öyle içeriye alıyoruz. Sağlıklı bir ortam yaratıyoruz. Önce tedbir ve sağlık sonra alışveriş diyoruz” diye konuştu. (DHA)