Edremit’in gezilecek yerleri: Denizi ve doğasıyla Edremit…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Edremit alternatif turizm imkanları, zengin flora ve faunasıyla Türkiye ve dünyanın sayılı güzelliklerinden olan Kaz Dağları, tarihi konakları ve evleri ile keyifli bir tatil imkanı sunuyor. Şimdi Edremit’in gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden birkaçını tanıyalım…

EDREMİT’İN GEZİLECEK YERLERİ

ANTANDROS ANTİK KENTİ

Antandros Antik Kenti, Edremit’in 4 kilometre doğusunda, İda Dağı (Kazdağı) eteklerinde, Adramytteion (Burhaniye-Ören) – Assos (Behramkale) yolu üzerinde askeri bakımdan stratejik bir konuma sahip olan kentin, M.Ö. 10.yüzyıldada kurulduğu düşünülmektedir. Antik yazar Strabon, Leleg kavminin Bababurnu' ndan (Lekton) İda dağına kadar olan bölgede yerleştiklerini belirtmektedir. Önce Thrakialı Mysialılar' ın yerleştiği bilinen bölge, M.Ö. 7. yüzyılda Limni üzerinden gelen Aioller tarafından iskan edilmiştir. Pelasgların da bu tarihlerde Antandros'a yerleştikleri antik kaynaklardan anlaşılmaktadır. Alkaios'a göre bir Leleg yerleşimi, Skepsis’li Demetrios’a göre bir Kilikya kuruluşu, Herodot’a göre bir Pelasg, Thukydides’e göre bir Aiol yerleşimi. Edonis ve Kimmeris gibi yan adları da vardır. Atrandos kazılarında M.Ö. 7-2. yüzyıl arasında kullanıldığı anlaşılan nekropolde, üst üste iki ve üç kat olarak yerleştirilen lahit mezarların yanı sıra kremasyon (ölü yakma) ve direk toprağa gömü şeklinde bir çok gömü yapıldığı görülmüştür. Bu mezarlardan çıkarılan mezar hediyeleri, Balıkesir Müzesi'nde sergilenmektedir. Kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan Roma dönemine ait bir taban mozaiği çevresinde yapılan sistemli kazılar sonucunda M.S. 1. yüzyıla tarihlenen ve duvarlarında fresk bulunan, taban döşemeleri mozaikli bir zengin evi bulunmuştur.

KAZ DAĞLARI

Kaz Dağları, antik çağda İda Dağı olarak anılmaktaydı. Mitolojik hikayeler bakımından zengin olan Kaz Dağları, Alplerden sonra dünyanın en fazla oksijen üreten dağ özelliğine sahiptir. Balıkesir ilinden Çanakkale’ye uzanmakta olan Kaz Dağları’nda dünyada başka hiçbir yerde yetişmeyen 21 bitki türü ve aynı zamanda mitolojide bilinen, Tanrı Zeus’un Troya savaşını oturduğu yerden izlediği Zeus Altarı bulunmaktadır.

KURŞUNLU CAMİİ

1231 yılında Edremit Fatihi olan Selçuklu komutanı Yusuf Sinan tarafından yaptırılan Kurşunlu Camii, Kapıcıbaşı Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Tek kubbeli bir camidir. Sekiz köşeli bir kaideye oturtulan kubbenin dayandığı kemerleri tutan sütunların başlıkları çok süslüdür. Cami kesme taştan yapılmıştır ancak cemaat mahallinde bulunan kemerleri tutan İon ve Korint tarzı sütunların çevrede bulunan antik şehirlerden getirilmiş olduğu düşünülmektedir. Caminin tavanında asılı bulunan iki adet deve kuşu yumurtası dikkat çekicidir. Camiinin yanındaki Yusuf Sinan Türbesi’ndeki kitabe, Balıkesir çevresinde bulunan en eski kitabe olup yazısı “grift sülüs”dür.

GÜRE KAPLICALARI

Edremit’e bağlı Güre beldesindedir. Güre beldesi Çanakkale–İzmir karayolunun üzerinde olup deniz kenarında yer almaktadır. Güre Kaplıcaları, şifalı sularıyla ve radyoaktif özellikleriyle tanınmaktadır. Belçikalı ve Türk uzmanların yaptığı araştırmalarda, kaplıca suları içerisinde potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve alüminyum bulunmuştur. Kaplıca suyunun, romatizmal hastalıklar, kadın hastalıkları, cilt hastalıkları, kronik iltihabi sendromlar, üst solunum yolları astım, guatr, kireçlenmeler, sedef, böbrek taşı ve kumları ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor.

HASAN BOĞULDU – SÜTÜVEN ŞELALESİ

Sarıkız Yaylası'ndan doğan ve Kızılkeçeli Çayı üzerinde yer alan Sütüven Şelalesi, Zeytinli Köyü'ne dört buçuk kilometre mesafede yer alıyor. Kazdağları’nın eteğinde yer alan 3 hektar büyüklüğe sahip olan bu doğal güzellik, Kızıleçili Çayı’nın geçtiği Hasanboğuldu Göleti ve 17 metreden düştüğü şelaleden meydana geliyor. “Sıçrayan” anlamına gelen “tüvleyen” kelimesinden türeyen Sütüven Şelalesi’nin biraz ilerisinde, doğal bir kayanın havuz haline dönüştüğü Hasanboğuldu Göleti bulunuyor. Zeytin ve zeytinyağı ile ünlü belde ve çevresinin doğa tutkunları için uygun mekânlar oluşturduğunu fark edeceksiniz. Deniz seviyesinden yüksekliği 798 metredir.

BAYRAM TATİLİNDE GİDEBİLECEĞİNİZ 5 YER

AYAZMA KİLİSESİ

Kemal Paşa Mahallesindeki Ayazma kilisesi içindeki su kutsal kabul edildiğinden Ayazma Kilisesi yâda Faneromeni Kilisesi diye adlandırılmaktadır. Adının karşılığı “kutsal su” anlamına gelmektedir. Ayazma Kilisesi’nin girişindeki alınlıkta 1890 yazmaktadır. Ayvalık'ın geç dönem yapısıdır. Kilise bu tarihte yapılmıştır. Düz bir zemin üzerinde yer alan kilise ızgara planlı doku özelliği taşımaktadır. Kilisenin toplam arsa alanı 200 metrekare, inşa alanı ise 150 metrekaredir. Kilisenin dıştan boyu 17.40 metre eni ise 8.60 metredir. Kilisenin yüksekliği ise 12 metredir dir. Diğer kiliselerden farklı olarak dini kaygılar göz önüne alınmadan kuzeydoğu– güneybatı yönünde inşa edilmiştir. Sarımsak taşı kullanılarak yapılan kilise bir dönem zeytinyağı fabrikası olarak kullanıldığından iç kısımlarda anıtsal özelliklerini tamamen yitirmiştir. Faneromeni Kilisesi günümüzde müze haline getirilmek için kamulaştırılmıştır.