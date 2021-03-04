Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de güvenli turizmin adresi oldu

İzmir’in Selçuk ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes Antik Kenti, tarih boyunca önemli bir liman kenti ve kültür merkezi olma özelliğini taşıyor. Her yıl ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen tarihi kent, bu yıl corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle güvenli turizme devam ediyor. Maske ve mesafe kurallarına dikkat edilen ören yerinde, aynı zamanda ziyaretçilerin ateş ölçümleri yapılıyor. Geçen yıllarda aynı anda 5 bin ziyaretçinin gezebildiği bölgede, bu yıl aynı anda 650 kişi bulunabiliyor. Öte yandan ziyaretçilere hijyen kuralları afiş, broşür ve çıkartmalarla hatırlatılıyor ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi durumunda güvenlik görevlileri ziyaretçileri uyarıyor.

“ÖREN YERLERİNDE RİSKLİ TEMAS SÖZ KONUSU DEĞİL”

Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, “Pandemi sürecinde Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleriyle bakanlığımız tarafından yayınlanan kurallar çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edip, ziyaretçilerimizi kabul ediyoruz. Bütün müzelerimiz ve ören yerlerimiz için bir kapasite belirlendi. Ören yerleri açık alanlar. Efes Ören Yeri’ne baktığımızda iki kapı arasındaki mesafe bin 300 metredir. Hava da güzel olduğu sürece zaten ziyaretçilerin birbiriyle riskli teması söz konusu olmuyor. Hafta sonları günlük ortalama 400- 600 ziyaretçi ağırlıyoruz. Hafta içi bu sayı 2 bin civarına çıkıyor. Bahar aylarının yaklaşmasıyla artış bekliyoruz” dedi.

Efes’in ‘dünya mirası alanlar’ içerisinde yer alan bir antik kent olduğuna dikkati çeken Topal, “Mimari, kültür ve estetik anlamında son derece önemli yapılara sahip. Bu kentin bir diğer özelliği de kamusal yapıların ve sivil mimarinin algılanabilir bir şekilde planlanmasıdır. Kazı tarihi açısından da dünyanın en eski kazı merkezlerinden biridir. Efes ve çevresi, günlük ortalama ziyaretçi sayısı 14-15 binlere çıkmış bir alan. O yoğunluk tabii ki yok ancak azımsanmayacak şekilde artış gösteren bir ziyaretçi potansiyeli mevcut. Genellikle görüştüğümüz turist ziyaretçilerimiz, Türkiye’deki ortamdan memnun olduklarını, alınan tedbirleri olumlu karşıladıklarını, sistemin iyi çalıştığını söylüyorlar” diye konuştu.

“KEŞFEDİLECEK ÇOK YER VAR”

İtalya’dan Efes’i ziyaret etmeye gelen Carine Qui: “Efes inanılmaz bir yer. Burayı ziyaret etmek çok güzel hissettiriyor. Gerçekten rahatlıyorsunuz. Eğleniyorsunuz ve sessizliğin tadını çıkarıyorsunuz. Daha önce İstanbul’da, Pamukkale ve Kapadokya’da bulunmuştum ancak buraya ilk kez geliyorum. Bir kez daha gelmek isterim çünkü burası çok büyük ve keşfedilecek çok yer var.”

ABD’den düzenlenen bir tur ile gelen Glorian Wgahell: “İlk kez Türkiye’ye geliyorum ve burayı ilginç bulduğumu söyleyebilirim. Burası corona açısından güvenli.”

Mısır’dan Türkiye’ye gelen Muhammed Halil: “Efes’in büyülü bir yer olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki nadir yerlerden biri. Buraya ilk kez geliyorum. Dünyanın her yerinde corona riski var ancak Türkiye, ziyaret edilebilecek nadir yerlerden biri. Seyahat sürecimizden bu yana tüm kuralların uygulandığını gördük.”

Dubai’den Türkiye’ye gelen turistlerden Melanie Prutteries: “Tarihi kitaplarda okuyoruz ancak buraya gelip canlı görmek bambaşka bir his. Türkiye bana göre güvenli bir ülke.”

ABD’den eşiyle Türkiye’yi ziyarete gelen Benri Waller: Efes mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Burada çok fazla tarih var. Türkiye’deki herkes pandemi önlemlerini de ciddi şekilde alıyor gibi görünüyor.” (DHA)