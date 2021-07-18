Ege sahilleri değil Konya ovası

Yaklaşık 656 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan görüntüsü ile ziyaretçilerine adeta deniz keyfi yaşatıyor.

Beyşehir Belediyesi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden geçen yıl kiralanarak işletmeye açılan plaj, bu yıl ziyaretçi ve tatilcilere daha geniş bir kumsal alanda, daha çok imkanlar ve uygun tatil bütçesi ile hizmet veriyor.

Özellikle haftasonları Karaburun Plajı'na akın eden vatandaşlar, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor. Gölün suyunda serinleyen vatandaşlar aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp ve piknik yapma olanağı da buluyor.

DÜNYAYA AÇILACAK

Geçen yıl 800 metre olan plajı bu yıl 3 kilometreye çıkarttıklarını söyleyen Beyşehir'in bağımsız Belediye Başkanı Adil Bayındır “Karaburun Plajı'nın özelliği kendi kendine oluşan bir plaj olmasıdır. Bizler de bu güzel tabloya çerçeve yaptık. Geçen yıl 3 bölüm olan plajımızı, bu yıl 6 bölüme çıkararak açılışını yaptık. Tuvaletleri ile soyunma kabinleri ile kafe ve büfeleri ile geniş bir bandı halkımızın hizmetine sunduk. İnşallah Beyşehir'i dünya ile de buluşturacağız. Karavancıların ve çadırcıların uğrak yeri olan bir bölgeye doğru gitmek istiyoruz” dedi.

Akdeniz'i halkımızın ayağına getirdik

Akdeniz sahillerinde ne varsa aynısını Karaburun Plajı'nda görmenin mümkün olduğunu vurgulayan Bağımsız Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Konya ve bölgedeki diğer illerden vatandaşlarımız serinlemek için genellikle uzun bir yol kat edip Akdeniz'e gidiyordu.

Denizi ve plajı onların ayaklarına getirdik” dedi. Bölgede kamp imkanı da sağladıklarını ifade eden Bayındır, “Önceliğimiz Beyşehir Gölü'nün doğasını korumak. Ağacına, çiçeğine böceğine dokunmadan bu alana sahip çıkacağız. Şu an yaptığımız çalışmalar tamamen doğal yapıyı koruyarak kurduğumuz sistemler ile gerçekleşiyor” vurgusu yaptı.