Ege’de 2600 yıldır yaşatılan zeytin kültürü

Zeytincilik, Türkiye’de Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri dışındaki tüm bölgelerde yapılıyor.

Ancak bu alanda ön plana çıkan ve M.Ö 6. yüzyıla kadar zeytincilik geçmişi olan Ege bölgesinde, zeytin ekonomik olduğu kadar kültürel de değere sahip.

Muğla'nın Bodrum ilçesi de her yıl bu renkli kültürü tüm aşamalarıyla yaşıyor ve yaşatıyor.

Bölgede herkesin zeytinliği olmasa bile bahçesi olan çoğu evin bir-iki tane zeytin ağacı göze çarpıyor.

Kasım ayında hasadına başlanan zeytinler yerel halk tarafından büyük emeklerle önce kasa veya çuvallara toplanıyor, ardından yemeklik ve yağlık olarak ayrılıyor.

Yağhanede, 2004 yılında coğrafi tescil alan Muğla zeytinyağı elde edilen zeytinler ambalajlanarak market raflarına doğru yol alıyor.

Büyük bir kısmı yağhaneye gönderilen zeytinlerden kalan kısım ise evlerde çizilerek salamura ediliyor.

Yemeklik zeytinlerin bir kısmı pazarlarda satılırken kalanlar ise zeytini toplayan ailenin kışlık erzağı oluyor.

Zeytin; ağacı, yaprakları, meyvesi ve çekirdeği ile değerlendirilerek çok çeşitli ürünler elde edildiğinden zengin bir ürün yelpazesine de sahip. Bunlar arasında zeytinyağı sabunu da kullanım yaygınlığıyla ön plana çıkıyor.