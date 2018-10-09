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Eğirdir Gölü’nde büyük tehlike: Su kodu giderek düşüyor
Eğirdir Gölü’nde büyük tehlike: Su kodu giderek düşüyor
Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü olan Isparta sınırları içerisindeki Eğirdir Gölü'nde aşırı su alımı, kirlilik, buharlaşma ve gölü besleyen dereler üzerinde yapılan barajlar yüzünden yaşanan çekilmenin dikkat çekici boyutlara ulaştığı belirtildi.
Seyahat 9 Ekim 2018 - 09:44

Gölün su kodu (gölün deniz seviyesinden yükseliği göz önüne alınarak yapılan ölçüm) 916,64 metreye düştü. 2015 yılı ile 2018 yılı Ağustos ayı kodları değerlendirildiğinde, Eğirdir Gölü su seviyesinde 1.26 metrelik bir azalmasının yaşandığı belirtildi.

e1Türkiye'nin önemli göl ve sulak alan uzmanlarından biri olan Yard. Doç. Dr. Erol Kesici, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Eğirdir Gölü’nün derinlik kaybının yüzde 50, su aynasındaki küçülmenin ise yüzde 30 civarında olduğuna dikkat çekmişti.

e2Bir zamanlar Türkiye'nin aynalı sazan ve ıstakoz deposu olan Isparta'daki Eğirdir Gölü, binlerce balıkçı ailesinin de geçimini sağlıyordu. 1950’lerde İsrail sazanı gibi etçil ve işgalci balık türleri bırakıldı. Etçil balık türleri, otçul olan ve göl ekosistemi için yaşamsal önemi bulunan yerli türleri yiyerek yok etti.

e3Ardından ise yine daha çok kazanç kaygısıyla göl çevresindeki tarım arazilerinde kontrolsüz tarımsal zehirler kullanımı arttı. Önce ıstakozlar, ardından da yerli balık türleri yok olmaya başladı. Uçaktan çekilen bu fotoğraflarda da gölün son durumu görülüyor.

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